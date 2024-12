Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dick Schoof moedigt aan om meer ‘samen sterk te staan’: ‘Wereld om ons heen is onrustig’

Het jaar is bijna ten einde en dat betekent voor sommigen dat ze ook even terugblikken op het afgelopen jaar. Zo ook premier Dick Schoof, die bij Goedemorgen Nederland vanmorgen vroeg de afgelopen periode evalueerde. We moeten volgens hem meer ‘samen sterk staan’ in deze onrustige tijden.

Een aantal opvallende momenten rondom Schoof komen in Goedemorgen Nederland aan bod. Zijn aantreden als premier, deelname aan de marathon en de ophef in en rondom de politiek. „Een bijzonder jaar”, concludeert de premier in het programma. Hij had vorig jaar niet verwacht dat hij vandaag de dag premier zou zijn. Eerder was hij directeur- generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Premier Dick Schoof blikt terug bij Goedemorgen Nederland

Vandaag komt de ministerraad bij elkaar vanwege het wetsvoorstel over de asielmaatregelen. De ‘strengste asielplannen ooit’, volgens Asielminister Marjolein Faber. Schoof gaat er in ieder geval vanuit dat zijn kabinet de kerst haalt. Volgens hem is het temperen van de asielinstroom een van de prioriteiten van dit kabinet. „We hebben met elkaar afgesproken, en ook Nederland vindt dat, dat we iets aan die migratie moeten doen. Daarvoor zijn deze wetten belangrijk.”

Hij vervolgt over de plannen: „Mensen die recht hebben op bescherming krijgen dat en degenen die daar geen recht op hebben, moeten sneller door de procedures komen, eerder worden afgewezen en terug naar hun land van herkomst.” Maar die asielplannen kregen veelvuldig kritiek. Ook van vakcollega’s zoals ambtenaren en burgemeesters.

Asielplannen

Als het wetsvoorstel vandaag door de ministerraad komt, gaat het naar de Raad van State. De Raad spreekt een advies richting de regering uit. Dan komt het wetsvoorstel nogmaals bij de ministerraad terecht. Vervolgens moeten de Eerste en de Tweede Kamer zich nog over de plannen buigen.

Weerbaarder

„Ik ga niet zeggen dat het afgelopen half jaar heel erg makkelijk was”, reageert Schoof op de vragen van de Goedemorgen Nederland-presentatoren. Hij maakt zich onder meer zorgen over de polarisatie in Nederland. Iets waar hij zich als voormalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) ook al zorgen over maakte. „Een samenleving die verbonden is, en waar cohesie in zit, die is weerbaar. We hebben dat nodig om samen sterk te staan.” Eerder sprak David Weel (VVD), onze minister van Justitie en Veiligheid, uit dat Nederlanders weerbaarder moeten worden.

Dick Schoof: ‘Niet reflecteren op televisie’

De presentatoren vragen Schoof of hij het afgelopen jaar iets anders had willen doen. „Ik ga die reflectie thuis doen en niet en plein publique. Ik ben nogal een publiek persoon geworden, de anonimiteit is er niet meer. Ik sta met grote regelmaat, en terecht, uit te leggen waarom wij dingen doen. Dat hoort ook bij de politiek en mijn functie. Maar om nou voor kerst, op tv, met jullie twee een reflectie op te voeren? Nee, niet live op de televisie.”

‘Agressieoorlog Rusland moet stoppen’

En als Schoof gevraagd wordt naar een belangrijke slotboodschap, blijkt dat dat voor hem de oorlog in Oekraïne is. „Ik hoop dat we samen sterk staan, de wereld om ons heen is onrustig. En ik hoop vooral dat Rusland de agressieoorlog tegen Oekraïne stopt. En dat Oekraïne weer veilig wordt. Als Oekraïne veilig is, en de oorlogshandelingen van Rusland stoppen, dan staan we er in Europa en ook in Nederland beter voor.” Eerder klonk dezelfde soort waarschuwing uit de mond van ons voormalig premier en NAVO-topman Mark Rutte.

Hij vervolgt: „En kunnen we ons ook op de zaken richten die Nederland voor zichzelf belangrijk vindt. Zoals de woningbouw, grip op asiel en het geld dat mensen te besteden hebben. Dat zijn de echte dingen waar we voor werken. Maar daar hebben we wel een veilige wereld voor nodig, dus dat wens ik ons allemaal.”

Je kijkt Goedemorgen Nederland terug via NPO.

Vorige Volgende

Reacties