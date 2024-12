Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ramp of oorlog? Supermarkten willen voorbereid zijn op noodsituaties

De geluiden over rampen, oorlog en andere noodsituaties in ons land, zijn je vast niet ontgaan. En nu bereiden ook supermarkten en andere essentiële winkels zich voor op potentiële noodsituaties.

Burgeroorlog, dienstplicht, te weinig materiaal en mankracht voor het Nederlandse leger? En dan dropte Mark Rutte eerder ook nog even dat Rusland over vier tot vijf jaar de NAVO zou kunnen verslaan. De vrees voor oorlog klinkt vaker. Tegelijkertijd roepen sommige politici dat we weerbaarder moeten zijn en moedigt de overheid aan om een overlevingspakket in huis te hebben. Niet gek dat zogenoemde prepshops momenteel hun handen vol hebben.

Supermarkten en essentiële winkels bereiden voor op noodsituatie

Het AD schrijft vandaag dat ook de supermarkten en andere essentiële winkels zich voorbereiden op een grote noodsituatie. Zoals een stroomstoring, een overstroming of oorlog. Begin volgend jaar worden daarom ‘noodscripts’ samengesteld.

Supermarkten willen in gesprek met Defensie, het ministerie van Economische Zaken en de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV). Voor zijn premierschap was Dick Schoof verantwoordelijk voor de NCTV.

De supermarkten willen onderzoeken in hoeverre zij zo goed mogelijk kunnen functioneren tijdens een ramp en hoe zij bijvoorbeeld hamsteren kunnen voorkomen.

Blijven functioneren in geval van nood

Volgens Patricia Hoogstraaten, van de brancheorganisatie voor zelfstandig retailondernemers Vakcentrum, heeft de supermarktbranche daar overheidssteun bij nodig. „We kunnen langdurige, grootschalige situaties niet alleen oplossen, of ons daar helemaal zelf op voorbereiden. Al was het maar omdat veel winkels nu al financiële problemen hebben en het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden. Dan is het geen optie om extra investeringen te doen, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van een noodaggregaat”, vertelt ze tegen de krant.

Zeker de zelfstandige ondernemers in de retail hebben steun nodig om in geval van nood te blijven functioneren. Eerder schreef Metro ook over de prijsstijgingen in de supermarkt. Maar dat niet de supermarkten zelf, maar de grote multinationals daarmee hun zakken vullen.

