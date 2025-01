Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

In nieuwe jeugdserie Binnenvet!: kids die hun ouders uitlaten op een uitraas-veldje, prima plan

Zo af en toe een beetje schurende jeugdserie op de televisie, dat is best lekker. Vanaf vandaag hebben we er weer eentje om voor te gaan zitten: Binnenvet! Soms is zoiets voor ouders nog leuker dan voor de kijkende kinderen zelf, maar is dat in dit geval zo?

NTR is de omroep van Binnenvet! op NPO Zapp. Hoofdredacteur Jeugd Lisa Broersen spreekt van een bekende traditie als het om Nederlandse jeugdtelevisie gaat: „Programma’s vol humor die vaak wat buiten de lijntjes kleuren.” Metro‘s Blik op de Buis-kijker is dan op z’n minst benieuwd, dus de eerste aflevering is bekeken.

Binnenvet! als Theo en Thea en Rembo & Rembo

Lisa Broersen wijst op oeroude titels als Theo en Thea en Rembo & Rembo als het om dat buiten de lijntjes kleuren gaat. Daar heeft zij qua programma’s een goed punt. Maar het zegt ook dat we er in ons land blijkbaar vooral in de jaren ’80 en ’90 goed in waren.

Herkenbare situaties in Binnenvet!

Hoe dan ook, acteur Robbert Bleij (Captain Nova) en regisseur Freek Donkers vonden het weer eens tijd voor een sketches-serie. Binnenvet! is dat dus geworden, met acht afleveringen van een lekker behapbaar kwartiertje. Het doel: herkenbare situaties voor zowel kinderen en volwassenen. De twee stellen: „We konden in Binnenvet! niet alleen onze liefde voor fysieke en absurdistische komedie kwijt, maar ook een heleboel ervaringen uit onze eigen levens en jeugd.”

Bleij speelt zelf mee, maar voor Binnenvet! werd verder een behoorlijk grote en bekende cast opgetrommeld. Laura Bakker, in september tweevoudig Gouden Kalf-winnares, doet mee, net als Christine Boer (Yentl en de Boer) en Ferdi Stofmeel. Verder: Bas Hoeflaak (je weet wel, die van ‘Ik ga zo lekker spelen op m’n fluit’), content creator Ezra van Hamelen, Laus Steenbeke (Woeste Grond), Tim Haars (New Kids) en dan vergeten we er nog heel wat.

Ouder-uitlaatveld hoogtepunt

Binnenvet! start meteen met misschien wel een hoogtepunt van de eerste aflevering, een ouder-uitlaatveld. Papa’s en mama’s razen er ‘uitgelaten’ uit, terwijl kinderen leunend over een hek praten als volwassenen. Eenmaal uitgeraasd mogen de vaders en moeders, aangelijnd uiteraard, weer mee naar huis. Hilarisch en tegelijkerijd ook wel een prima plan in deze tijd waarin volwassenen soms 24 uur per dag (digitaal) boos zijn op van alles en nog wat. Lekker zonder social media loslaten op zo’n veldje en brullen maar, zou ik zeggen.

Soms kan absurdisme wat doorslaan, of voor de kleinsten – want jeugdserie – iets te lastig zijn. Denk aan een sketch over volwassenen die geen goede handshake kunnen geven, of een meisje dat stamelt tijdens een spreekbeurt over bomen. De makers hebben er overduidelijk wel veel lol om en mee gehad.

De luidruchtige tandenfee

Absoluut wel leuk voor kinderen is een videowerkstuk over ‘dingen die je niet in het gezicht van je moeder moet gooien’. En, ook een hoogtepunt, de superstille tandenfee (Bas Hoeflaak) die qua stil zijn in een slaapkamer van een kind allesbehalve een goede dag heeft.

Binnenvet! is leuk voor ouders en nog leuker voor de kids. De boodschap van de aflevering? We zullen het nooit weten (zie de uitzending over het waarom). Maar ja, dat moeten we met zoiets geks en grappigs ook helemaal niet willen.

Aantal blikken uit 5: 3,5

Binnenvet! is vanaf vandaag (5 januari) op zondag om 18.30 bij NTR / NPO Zapp op NPO 3 te zien. De hele reeks kun je al streamen via NPO Start.

