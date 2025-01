Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gemiddelde Nederlander is traditioneel in rolverdeling: ‘Vinden het niet verstandig als jonge baby’s veel bij de opvang zijn’

Het CBS maakt een aantal maatschappelijke trends voor 2025 bekend. In Goedemorgen Nederland vertelt socioloog Tanja Traag daarover. Kennelijk zijn er steeds meer werkende Nederlanders die worstelen met armoede en denken we in Nederland traditioneel over de rolverdeling tussen man en vrouw.

Traag is hoofdsocioloog van en vertelt in Goedemorgen Nederland over zeven uitgelichte trends die in EW verschenen. Eén van die trends is dat er minder armoede is in Nederland. Ondanks inflatie op bijvoorbeeld de boodschappen, stijgende vaste lasten en een woningcrisis met hoge huur- en koopprijzen. Maar Traag nuanceert die conclusie. De definitie omtrent armoede is namelijk iets veranderd. Het CBS kijkt tegenwoordig meer naar individuele uitgaven in plaats van gemiddelde cijfers.

Stijgende armoede onder werkenden

Door die nieuwe definitie leven inderdaad minder mensen in armoede, legt de socioloog uit. Maar… er is een grote ‘maar’, volgens Traag . „Je ziet dat de intensiteit van de armoede ernstiger is dan voorheen. Mensen zijn armer dan dat we dachten. En vooral onder mensen die werken is er armoede en die stijgt ook.”

Bij armoede denken we volgens Traag al snel aan mensen die afhankelijk zijn van toeslagen en uitkeringen, maar kennelijk krijgen ook meer werkenden hiermee te maken. „Het is onverstaanbaar dat je een baan hebt, maar daar eigenlijk niet van rond kunt komen”, aldus de socioloog.

Socioloog: ‘Man werkt, vrouw zorgt’

Ook blijkt dat we in Nederland nog traditioneel denken over de man-vrouw-rolverdeling. Bij de meerderheid van de stellen werkt de man het meest en zorgt de vrouw het meest. Hoewel idealiter de helft van de stellen wil dat de rolverdeling daarin hetzelfde is, lukt het overgrote deel dat niet. Dat komt volgens Traag omdat mannen meer verdienen, maar ook omdat we als samenleving vinden dat vrouwen geschikter zijn om te zorgen. „En de gemiddelde Nederlander vindt het niet verstandig dat heel jonge baby’s veel in de opvang zijn. Die zorgtaak komt veelal bij de moeder terecht.”

Traag noemt op dat er wel dingen verschuiven. Dat stellen tegenwoordig bijvoorbeeld allebei fulltime of allebei parttime werken. „Ik ben ook benieuwd of die opvattingen gaan verschuiven. En of mannen en vrouwen loskomen van die specifieke opvattingen over rolverdeling en ‘hoe het hoort’.”

‘Stoppen met zeggen dat vrouwen meer móéten werken’

Goedemorgen Nederland-presentatrice Welmoed Sijtsma haalt aan dat, mede door de tekorten op de arbeidsmarkt, er wellicht veranderingen nodig zijn. „Dat het beter geregeld zou moeten worden zodat vrouwen ook meer kunnen werken.”

Maar de socioloog benadrukt ook we moeten afstappen van de boodschap dat vrouwen meer móéten werken. „De afgelopen decennia waren het vooral de vrouwen die meer zijn gaan werken en steeds weer meededen aan wat de politiek wilde. Misschien is het ook tijd om man-vrouw los te laten en te kijken waar de ruimte zit.”

Je kijkt Goedemorgen Nederland terug via NPO Start.

