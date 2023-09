Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederland is nog niet klaar voor nieuwe pandemie, stelt Marion Koopmans in Op1

Quarantaine, lockdowns en teststraten lijken fenomenen uit verleden. Toch moet Nederland rekening houden met een nieuwe pandemie. Dat zei Marion Koopmans gisteravond in Op1.

Nee, voordat je vreest binnenkort weer op meters afstand van anderen door het leven te moeten: zo ver is het nog lang niet. Toch waarschuwt viroloog Marion Koopmans in Op1 voor nieuwe pandemieën. Nederland is daar volgens haar nauwelijks beter op voorbereid dan toen het corona-virus de wereld over nam.

Want de lijst aan virussen die onder dieren rondgaan lijkt steeds langer te worden. Zo verspreidde het apenpokkenvirus zich vorig jaar, grijpt dit jaar de vogelgriep harder om zich heen dan ooit en bleek gisteren dat er op boerderijen in Noord-Holland en Utrecht het Blauwtongvirus heerst. En ook deze week bleek weer dat een Nederlandse man de varkensgriep heeft opgelopen.

Marion Koopmans pleit voor betere voorbereidingen

Het overspringen van infecties van dieren op mensen, zoals ook bij corona gebeurde, kan in de toekomst steeds vaker voor gaan komen, zegt Koopmans. Geen reden tot paniek, zei ze daar direct achteraan. „Maar het zijn wel voorbeelden van veranderingen van een aantal tientallen jaren geleden. Namelijk dat we meer te maken hebben met infecties, en daar moeten we ons op voorbereiden.”

Hoewel de risico’s van het overspringen van deze virussen op mensen laag worden ingeschat, moet er meer rekening gehouden worden met de kans dat dit wel overspringt, zoals ook bij corona gebeurde.

„Hoe snel pikken we het dan op? Pikken we dat snel genoeg op om er bovenop te springen en het in te dammen? Met hoe de dingen nu georganiseerd zijn, denk ik dat we daar nog niet zijn.”

Systeem lastig te veranderen

Marion Koopmans deed haar uitspraken naar aanleiding van een Kamerdebat over de zorg dat een nieuw virus overspringt van dier op mens en de plannen daartegen. „Daar zit goed nieuws in, er zit ambitie in. De problemen worden erkend. Maar wat je merkt is dat het wel heel erg lastig is om de systemen zoals we ze hebben, zomaar te veranderen. We hebben een grootschalige dierhouderij met allemaal ketens, we hebben de GGD’s, we hebben de NVWA.”

In de toekomst zouden die takken meer in elkaar moeten schuiven, om grote virusuitbraken te voorkomen. „Dat is een hele lastige verandering.”

Volgens Koopmans moet breed testen toegankelijker gemaakt worden. „Minister Kuipers vertelde vandaag over een systeem waarin mensen die met dieren werken, zich kunnen melden als ze klachten hebben en zich kunnen testen. Dat zou je eigenlijk ook willen doen, als er groepen dieren ziek zijn. Zorg dat die veehouders heel laagdrempelig die dieren kunnen laten testen. En ga in gesprek: als dat nou gebeurt, hoe voorkomen we nou dat het paniek en halsoverkop-maatregelen gedaan moet worden?”

Reacties