Deze politici roepen op: ‘Blijf investeren in seksuele gezondheid’

„Blijf investeren in seksuele gezondheid”, is de oproep van een groep politici in een ingezonden brief in het AD vandaag. Dat geldt niet alleen voor in Nederland, maar ook daarbuiten.

De brief is ondertekend door politici, politieke jongerenorganisaties en oud-ministers van VVD, PvdA, D66 en Groenlinks, onder wie Pia Dijkstra, Martin van Rijn, Jozias van Aartsen en Lilianne Ploumen.

Levensbepalende keuzes

Ook Mirjam de Blécourt, Jan Keunen, Corinne Ellemeet en Lisa van Ginniken zetten hun naam onder de oproep. In het ingezonden stuk benadrukken ze het belang van de vrijheid voor vrouwen om keuzes te kunnen maken over hun eigen lichaam en het krijgen van kinderen, die is „levensbepalend”, vinden de ondertekenaars.

Het bepaalt of vrouwen hun school af kunnen maken, hun partnerkeuze of sterven tijdens de bevalling, staat in de brief. Daarbij wordt gewezen op het verbeteren van toegang tot voorlichting, anticonceptie, zwangerschapszorg en veilige abortus. „Het draagt bij aan gezonde samenlevingen waarin jonge mensen een toekomst kunnen opbouwen”, vinden de briefschrijvers.

Politici roepen op

Nederland is volgens de opstellers van de brief koploper op dit gebied en geeft „onmisbare” financiële steun voor seksuele gezondheid. „Daarmee vervullen we al jaren een essentiële rol als betrouwbare en stabiele partner voor wie zich inzetten voor de toekomst van meiden, vrouwen en jonge mensen over de hele wereld.”

Volgens de prominenten is het noodzakelijk dat deze zorg wordt doorgezet. „Want juist deze zorg is kwetsbaar en sneuvelt vaak het eerst wanneer een conflict ontstaat, de druk op zorgbudgetten toeneemt of politici er doelbewust een streep door zetten”, valt te lezen in de brief.

Seksuele gezondheid onder druk

„Seksuele gezondheid en rechten staan in Nederland en daarbuiten onder druk door desinformatie en bangmakerij. Zo wordt er verdeeldheid gecreëerd en worden de rechten en lichamen van vrouwen gepolitiseerd”, klinkt het.

