Vroegtijdige zaadlozing meest voorkomende seksuele klacht van mannen, maar wat is vroeg?

Onderzoekers wilden graag weten wat nu een veelvoorkomende tijdsduur is voor mannen tussen penetratie en ejaculatie. Hoe lang duurt zoiets gemiddeld? Daarover ondervroegen ze mannen én vrouwen en lieten ze koppels de boel met een stopwatch opmeten. En daaruit kwamen interessante resultaten.

Zoals drie seksuologen eerder aan Metro vertelden aan de hand van hun 25 sekstips, bestaat ‘perfecte’ seks niet en zijn verschillen onderling heel normaal. Dat is belangrijk om in je achterhoofd te houden. Maar eerder namen ook drie onderzoeken de tijdsduur van hetero-mannen en hun seksuele ervaringen onder de loep. En daaruit bleek dat de tijdsduur tussen penetratie en ejaculatie aanzienlijk varieert onder mannen. Deze drie onderzoeken werden gepubliceerd in de Journal of Sexual Medicine, ook Psypost schrijft over de resultaten.

Onderzoek naar ejaculatie onder mannen

Maar om te beginnen, waarom is dit onderwerp belangrijk voor de wetenschap? Dat heeft veel meer te maken met twee problemen die mannen op seksueel vlak kunnen ervaren. De wetenschappers wilden namelijk meer inzicht krijgen voortijdige ejaculatie en vertraagde ejaculatie.

Vroegtijdige zaadlozing is namelijk de meest voorkomende seksuele klacht bij mannen. En dat heeft negatieve effecten op de man. Bijvoorbeeld door een verminderd gevoel van eigenwaarde en seksueel zelfvertrouwen. Vertraagde ejaculatie komt minder vaak voor, maar ook dat kan invloed hebben op de mentale gesteldheid. Het kan leiden tot frustratie, gebrek aan seksuele bevrediging en moeilijkheden bij de voortplanting.

Na hoe lang komt een man klaar?

Daarom onderzochten de wetenschappers dus de duur van seks, vanaf het begin van penetratie tot ejaculatie. Voorspel en andere vormen van seks werden niet meegerekend.

In één van de onderzoeken werd deelnemers gevraagd naar een schatting van de duur. Daarvoor konden ze schatten hoeveel tijd zij nodig hadden van penetratie tot een orgasme. De duur varieerde van één minuut tot 25 minuten.

Uit het onderzoek bleek dat mannen zonder orgastische problemen doorgaans binnen 11 minuten ejaculeerden tijdens seks met een partner.

Ook vrouwen deden mee

In een ander onderzoek werd ook het perspectief van vrouwen meegewogen. Aan zowel mannen als vrouwen werden de volgende vragen gesteld.

Hoe lang denk jij dat de meeste mannen het volhouden tijdens penetrerende seks? Welke duur beschouw je als ‘ideaal’ voor penetrerende seks? Wat voor tijdsduur zie jij als voortijdige ejaculatie? Hoe lang houd jij het persoonlijk vol tijdens penetratie-seks?

De onderzoekers ontdekten dat zowel mannen als vrouwen schatten dat de gemiddelde tijd voor ejaculatie tijdens seks ongeveer tussen de 5 en 8 minuten bedraagt. De ‘ideale seks’ werd met 10 minuten geassocieerd, wat dus langer is dan de veelvoorkomende duur. Seks die korter duurt dan 1,5 minuut, wordt over het algemeen als ‘kort’ beschouwd. De mannen en vrouwen gaven vergelijkbare antwoorden.

De studie vergeleek ook schattingen van mannen met verschillende seksuele geaardheden en vond geen significante verschillen tussen heteroseksuele, homoseksuele en biseksuele mannen.

Gemiddelde tijd tussen penetratie en ejaculatie

Weer een ander, en iets ouder, maar wellicht het meest interessante onderzoek, onderzocht koppels uit verschillende landen. Ook Nederlandse deelnemers deden mee. Deelnemers kregen een stopwatch en een dagboek voor hun seksuele gebeurtenissen. Beide partners konden de stopwatch bedienen. In totaal werden 4000 seksuele gebeurtenissen getimed, met een gemiddelde frequentie van acht gebeurtenissen per koppel gedurende de vier weken. Uit de resultaten bleek dat de gemiddelde tijd tussen penetratie en ejaculatie 5,4 minuten bedroeg, met een breed bereik van 0,55 tot 44,1 minuten.

Overigens bleek de ejaculatie-tijd ook per land te verschillen. Mannen in Turkije hadden bijvoorbeeld een duur van 3,7 minuten, terwijl mannen in het Verenigd Koninkrijk 7,6 minuten haalden. Ook leeftijd speelde mee. Jongeren mannen hielden het over het algemeen langer vol (6,5 minuten) dan oudere mannen (4,3 minuten). Ook keken de onderzoekers of besnijdenis of condoomgebruik nog enig effect had, maar ontdekten de wetenschappers geen grote verschillen.

