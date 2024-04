Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Orgasmekloof tussen mannen en vrouwen wordt steeds groter

De orgasmekloof tussen mannen en vrouwen bestaat anno 2024 nog steeds. Sterker nog: uit een nieuw onderzoek van menstruatietracker Flo Health, met wereldwijd meer dan zestig miljoen gebruikers, blijkt dat de orgasmekloof steeds groter wordt.

Volgens het onderzoek zouden vrouwen in hun hele leven minstens 436 uur meer tijd moeten besteden dan mannen om hetzelfde aantal orgasmes te bereiken.

Orgasmekloof

Voor het onderzoek verzamelde Flo Health gegevens van duizenden vrouwen. Met de gegevens wil Flo Health de orgasmekloof tegen gaan. En „2024 wijden aan baanbrekend onderzoek op dit gebied”.

Uit het onderzoek bleek verder dat een derde van de mannen, ongeveer 31 procent, gelooft dat het grootste deel van de vrouwen een orgasme kunnen bereiken door enkel vaginale stimulatie. In de werkelijkheid gaat het slechts om 18,4 procent van de vrouwen die alleen door generatie een orgasme kunnen bereiken. Bij de rest van de vrouwen wordt een orgasme grotendeels veroorzaakt door clitoriale stimulatie.

Volgens onderzoekers komt de orgasmekloof ook deels doordat mannen niet genoeg kennis hebben over het vrouwelijk lichaam en met name de clitoris. 29 procent van de rouwen vindt het daarnaast ongemakkelijk om met hun partner te bespreken wat ze leuk vinden tijdens de seks.

Maatschappelijke verwachtingen bijstellen

„Als seksuoloog kom ik regelmatig vrouwen tegen die zich zorgen maken over het feit dat het te lang duurt voordat ze klaarkomen”, zegt Jordan Rullo, sekstherapeut en de universiteit van Utah. „Als ik dit hoor, vraag ik: ‘vergeleken met wie?’ Helaas verkopen de samenleving en sociale media de seksuele climax van mannen vaak als het ideaal. Het feit dat vrouwen er bijna drie keer zo lang over doen dan mannen om een orgasme te bereiken, duidt niet noodzakelijkerwijs op een probleem, het is gewoon een verschil.”



Zoals ook seksuoloog Elise van Alderen eerder ook aankaartte, hebben vrouwen wel gewoon even evenveel zin en raken ze net zo snel opgewonden als mannen. Het geslachtsorgaan is en werkt alleen anders.

Iets waar Flo Health, waaraan Rullo ook heeft gewerkt, met het onderzoek aandacht aan wil besteden. En daarnaast het stigma rondom de verschillen tussen mannen en vrouwen doorbreken.„En de maatschappelijke verwachtingen bij te stellen en vrouwen wereldwijd sterker te maken door verschillende orgasme-ervaringen te normaliseren.”

