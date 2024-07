Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Beëdiging kabinet Schoof: ken jij alle ministers eigenlijk al?

Als je het antwoord op ‘ken je de nieuwe ministers uit kabinet Schoof al?’ schuldig moet blijven: we nemen het je echt niet kwalijk. Vanmorgen zijn premier Dick Schoof en zijn mensen gepresenteerd ‘op het bordes’ en daarna… moeten zij aan de slag. Wie is wie?

Ruim zeven maanden na de verkiezingen treedt kabinet Schoof vandaag aan. Koning Willem-Alexander beëdigt de ministers en staatssecretarissen op paleis Huis ten Bosch. Daar staan de ministers van het nieuwe kabinet ook op het bordes. De kabinetsploeg komt vanmiddag direct bijeen voor een ministerraad en zal de komende weken aan de slag moeten. De bewindslieden zullen de afspraken tussen PVV, VVD, NSC en BBB moeten invullen in een regeerakkoord.

Geert Wilders, Dilan Yesilgöz, Pieter Omtzigt en Caroline van der Plas kwamen in mei tot deze plannen.

Sleutels van het Torentje in binnenzak Dick Schoof

Op de verschillende ministeries worden portefeuilles overgedragen aan de nieuwe bewindspersonen. Voor drie ministers geldt dat ze straks een heel nieuw ministerie zullen leiden. De meest opvallende overdracht is die van de spreekwoordelijke sleutels van het Torentje aan Dick Schoof, de nieuwe premier. Demissionair minister-president Mark Rutte, die zondag op tv een afscheidsspeech hield, zwaait dan echt af.

Minder vrouwen in kabinet Schoof Het aantal mannen en vrouwen is niet gelijk verdeeld in de ploeg van ministers en staatssecretarissen. Er zijn elf vrouwen en achttien mannen in het kabinet-Schoof. Daarmee is 38 procent van de bewindspersonen vrouw. Dat is minder dan bij de laatste twee kabinetten onder premier Mark Rutte.

De ministers in kabinet Schoof

Minister van Binnenlandse Zaken

Judith Uitermark (52)

Lid van NSC (en lid Tweede Kamer). Daarvoor was Uitermark strafrechter / landelijk coördinator mediation in strafzaken.



Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat waakt over de grondrechten en de democratie, is dé plaats om te werken aan beter bestuur, zo licht #NSC'er Judith Uitermark toe tijdens haar #hoorzitting met de beoogde bewindspersonen. Bekijk haar video: pic.twitter.com/gBTdZyTest — Nieuw Sociaal Contract (@NwSocContract) June 20, 2024

Ministerie van Klimaat en Groene Groei

Sophie Hermans (43)

Lid van de VVD, sinds 2017 in de Tweede Kamer en in kabinet Rutte IV fractievoorzitter. Was eerder politiek assistent van minister Blok en premier Rutte.



Ministerie van Financiën

Eelco Heijnen (43)

Lid van de VVD en Tweede Kamer (2021). Was op het ministerie waaraan hij nu aan het hoofd staat in kabinet Schoof eerder beleidsadviseur.



'Hij slaapt met bezuinigingsbijbel onder zijn kussen': dit is de nieuwe minister van Financiën Eelco Heinenhttps://t.co/9UpqrcKFkU — EenVandaag (@EenVandaag) July 1, 2024

Ministerie van Justitie en Veiligheid

David van Weel (47)

VVD’er, maar een nieuw gezicht in de politiek. Komt van de NAVO in Brussel, waar hij de rechterhand van topman Jens Stoltenberg was.



Trots op dit mooie team dat voor Nederland aan de slag gaat! Met deze ploeg is het liberale geluid binnen het kabinet verzekerd 🧡💙🧡 pic.twitter.com/eR181w59ZA — Dilan Yesilgöz – Zegerius (@DilanYesilgoz) June 14, 2024

Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Mona Keijzer (55)

Lid van BBB en was beoogd premierkandidaat. De Volendamse was in kabinet Rutte III staatssecretaris van Economische Zaken, toen nog namens het CDA.



Ministerie van Buitenlandse Zaken

Caspar Veldkamp (60)

Jarenlang CDA’er, maar sinds de verkiezingen lid van Pieter Omtzigts NSC. Was namens Nederland ambassadeur in Israël en Griekenland en als laatste, voor hij in de Tweede Kamer kwam, bewindvoerder bij de Europese bank in Londen.



Vandaag zijn de vier kandidaat-ministers van #NSC met de andere beoogde ministers bijeen voor het constituerend beraad. Tijdens dit beraad, de oprichtingsvergadering van kabinet-Schoof, maken ze onder andere afspraken over de taakverdeling.#nieuwsociaalcontract #tijdvoorherstel pic.twitter.com/MEXbVPbZSy — Nieuw Sociaal Contract (@NwSocContract) July 1, 2024

Ministerie van Defensie

Ruben Brekelmans (37)

Debatteerde namens de VVD in de Tweede Kamer (2021) over de oorlog in Oekraïne. Was eerder ambtenaar en politiek assistent van staatssecretaris Harbers van Justitie.



Ministerie van Economische Zaken

Dirk Beljaarts (46)

Treedt in kabinet Schoof aan namens de PVV. Was hiervoor algemeen directeur van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).



Dirk Beljaarts (46) zegt ’zijn’ Koninklijke Horeca Nederland (KHN) deze week vaarwel. „Het waren door corona geen leuke jaren voor de sector en mijn privéleven.” https://t.co/BbeLSXYWOh pic.twitter.com/uyF3Blr2fl — DFT (@dft) April 27, 2024

Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselzekerheid en Natuur

Femke Wiersma (39)

BBB’er die voor kabinet Schoof namens de partij van Caroline van der Plas gedeputeerde Landbouw was in de provincie Friesland. Deed in 2010 mee aan tv-programma Boer Zoekt Vrouw.



Femke Wiersma is namens BBB beoogd minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Lees meer: https://t.co/IZfIDeP6Rb pic.twitter.com/8d7Wd72l2g — BBB BoerBurgerBeweging 🍀🍀🍀 (@BoerBurgerB) June 13, 2024

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Barry Madlener (56)

PVV’er van het eerste uur. Zit al in 2006 in de Tweede Kamer en tussendoor ook vier jaar in het Europees Parlement. Was ooit makelaar.



Barry Madlener (PVV), de opvolger van minister @markharbers, krijgt ook te maken met het dossier Schiphol. Bijvoorbeeld omtrent de nachtsluiting. "Het komende kabinet kan er van alles van vinden, maar moet rekening houden met de rechterlijke uitspraak", zegt Harbers. #WNL pic.twitter.com/2g2wKGHmbJ — WNL Vandaag (@WNLVandaag) June 25, 2024

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Eppo Bruins (54)

Was tot 2021 Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie, maar stapt als NSC’er in kabinet Schoof. Is voorzitter van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI).



Als beoogd minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vertelde @eppobruins tijdens zijn #hoorzitting: “Voor het behoud van onze welvaart en veiligheid zijn kennis en kunde van evident belang. De toekomst van ons land staat of valt met hoe we de volgende generatie opleiden en… pic.twitter.com/oACtX7XpK1 — Nieuw Sociaal Contract (@NwSocContract) June 20, 2024

Ministerie van Asiel en Migratie

Marjolein Faber (64)

Zat namens de PVV twaalf jaar in de Eerste Kamer en was daarin ook fractievoorzitter. Was namens de partij van Geert Wilders ook Statenlid in de provincie Gelderland.



Marjolein Faber, gisteren vierde ze haar verjaardag, onze PVV-kandidaat minister van Asiel en Migratie. Veel succes Marjolein! pic.twitter.com/vfb4INT13S — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 17, 2024

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Eddy van Hijum (52)

Stapt namens NSC in kabinet Schoof. Was Tweede Kamerlid van het CDA (2003 – 2014), daarna gedeputeerde in de provincie Overijssel.



‘Wanneer bewindspersonen de eed afleggen op de grondwet zeggen zij daarmee: dit zijn basis basiswaarden waar niet aan te tornen valt. Dan mag u daar ook op rekenen’, aldus Eddy van Hijum – beoogd vicepremier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. #Hoorzitting #NSC pic.twitter.com/xe8Xm2dUQX — Nieuw Sociaal Contract (@NwSocContract) June 20, 2024

Ministerie van Volksgezondheid

Fleur Agema (47)

Met Mona Keijzer ongetwijfeld het bekendste gezicht in kabinet Schoof. Zit al achttien jaar namens de PVV in Tweede Kamer en staat bekend om haar vasthoudendheid op het terrein waarover zij nu de ministersscepter zwaait.



Ik heb de formateur zojuist laten weten dat onze sterspeler Fleur Agema behalve Minister van VWS ook de vicepremier zal worden namens de PVV Heel veel succes @FleurAgemaPVV! ❤️ pic.twitter.com/DHGVUrNUfJ — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 16, 2024

