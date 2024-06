Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vaker consent checken maakt seksbeleving beter, blijkt uit onderzoek

Om consent vragen een moodkill? Het tegendeel blijkt waar. Jongvolwassenen geven hun seksuele ontmoeting juist een een hoger rapportcijfer als de sekspartner meerdere keren toestemming vraagt, zo blijkt uit onderzoek van kenniscentrum Rutgers en Ipsos I&O onder duizend jongeren.

Een 8,3, dat geven jongvolwassenen tussen de 18 en 25 jaar hun seksuele ontmoeting als hun partner meerdere keren om consent vraagt. Gebeurt dit maar één keer dan daalt het cijfer naar een 7,8 en wanneer er helemaal niet wordt gecheckt of de partner wel seks wil dan daalt het cijfer nog verder, naar een 7,4.

Gevoel van veiligheid

Ook het gevoel van veiligheid daalt wanneer er niet of slechts eenmalig om consent gevraagd wordt. Bij herhaaldelijke checken zegt 91 procent van de jongeren zich veilig te voelen, bij eenmalig checken 82 procent. Als het helemaal niet gebeurt, voelt 79 procent zich veilig. Bovendien geven jongeren daarnaast vaker (88 procent) aan dat ze de seks fijn vonden als er meermaals om toestemming gevraagd wordt. Bij één keer controleren is dat 78 procent en bij helemaal niet checken 75 procent.

„Bij sommige mensen heerst de angst dat consent afstemmen een moodkill is, het tegendeel blijkt waar”, zegt Willy van Berlo, expert seksueel geweld bij Rutgers. „Door meermaals bij elkaar te checken, zowel verbaal als non-verbaal, kan je altijd terugkomen op je eerdere instemming en wordt de seksuele ontmoeting fijner.”

Nieuwe wet Seksuele Misdrijven

Rutgers en Ipsos I&O deden het onderzoek in aanloop naar de nieuwe wet Seksuele Misdrijven waarin consent een centrale rol gaat spelen. Vanaf 1 juli is onvrijwillige seks namelijk strafaar, ook als er geen dwang aan te pas kwam. Dat betekent dat iemand strafbaar wegens seksueel geweld is als deze persoon wist of kon vermoeden dat de ander geen wilde en toch heeft doorgezet.

Nu is het nog zo dat dwang een vereiste is om tot een veroordeling te komen. Dat is vanaf volgende week verleden tijd. Dwang is volgende de nieuwe wet een strafverzwarende factor. Per delict worden drie varianten onderscheiden:

Schuld: de pleger heeft in dat geval ernstige reden om te vermoeden dat de ander geen seks wil, maar gaat toch door.

Opzet: de pleger wéét dat de ander niet wil, maar gaat toch door. Hier kunnen bijvoorbeeld ook situaties waarin sprake is van bevriezing onder vallen.

Opzet met strafverzwaring: in dit geval is er sprake van dwang, geweld of bedreiging.

Een centrale rol voor consent

Hoewel de invoering van de nieuwe wet een stap in de goede richting is, is het volgens Rutgers nog niet genoeg. „De wet is heel belangrijk om slachtoffers meer te beschermen, maar het is net zo zo belangrijk dat seksueel geweld wordt voorkomen. Daar is een structurele aanpak voor nodig. Er moet nog veel gebeuren om te zorgen dat er een generatie gaat opgroeien die elkaars wensen en grenzen respecteert. Consent staat daarbij centraal.”

Om dit te bereiken is er volgens Rutgers meer aandacht nodig voor consent in de relationele en seksuele vorming op school en daarbuiten. Ook pleit het kenniscentrum voor meer campagnes om de cultuur rond seks in Nederland te verbeteren.

De cijfers Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld komen nog vaak voor in Nederland. Uit het onderzoek Seks onder je 25e van Rutgers blijkt dat het aantal jongeren dat aangeeft dat ze ooit seksuele grensoverschrijding hebben meegemaakt, is gestegen. 4 procent van de mannen en 20 procent van de vrouwen geeft aan weleens gedwongen te zijn tot seksuele handelingen. In 2017 was dat nog 2 procent en 12 procent. Ruim de helft van de vrouwen en een op vier mannen hebben te maken gehad met fysieke seksuele grensoverschrijding. Dat kan zijn een ongewenste aanraking, maar ook seks tegen hun wil in. In 2017 was dit 48 procent en 18 procent. Opvallend is dat de meeste jongeren (94 procent) aangeven dat ze altijd zeker weten dat de ander ook seks wil. Zo’n 10 procent van de jongeren geeft aan dat ze dit niet altijd checken.

Vorige Volgende

Reacties