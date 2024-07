Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ondanks geluiden om terug te trekken, zal Joe Biden doorzetten: ‘Alleen Almachtige Heer kan mij stoppen’

De ogen zijn op Joe Biden, de president van de Verenigde Staten, gericht sinds hij in een tv-debat met zijn tegenstander Donald Trump – om Amerikanen ervan te overtuigen voor één hen te kiezen bij de presidentsverkiezingen in november – bijzonder onscherp leek te zijn. Nu reageert hij daarop.

Biden blikt in een interview terug op het voor hem dramatische debat met zijn uitdager Trump. Hij herhaalde dat hij er niet aan denkt om zich terug te trekken als kandidaat, ondanks oproepen van anderen om zich terug te trekken.

Joe Biden: ‘Ik was ziek tijdens debat’

Volgens Biden was hij tijdens het debat op 27 juni ziek. „Ik voelde me vreselijk”, zei Biden in gesprek met zender ABC. Hij noemde het „een slechte episode” en suggereerde daarmee dat het een eenmalig incident zou zijn geweest.

De 81-jarige Biden legde uit dat hij tijdens het debat uitgeput was als gevolg van een zware verkoudheid en een hardnekkige jetlag. Hij benadrukte echter dat het niet ging om een ernstige of langdurige aandoening, en dat zijn arts hem testte op een infectie met covid-19 of een ander virus, maar dat dit niet het geval bleek te zijn. „Ik heb niet naar mijn instinct geluisterd wat betreft de voorbereiding. Ik had een slechte avond en was gewoon heel erg verkouden.”

Kandidatuur intrekken

Sinds het debat wordt volop gediscussieerd over de vraag of Biden zijn kandidatuur voor herverkiezing niet in zou moeten trekken. Zelf zegt hij echter van geen wijken te willen weten. „Ik doe mee en ga opnieuw winnen”, verklaarde hij gisteren al tijdens een campagnebijeenkomst in Madison, een stad in de staat Wisconsin.

'Trek kandidatuur in om catastrofe te voorkomen' De Democraat Mike Quigley is het vierde lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dat president Joe Biden oproept om zijn kandidatuur voor de presidentsverkiezingen van later dit jaar in te trekken. Hij volgt daarmee het voorbeeld van congresleden Lloyd Doggett, Raul Grijalva en Seth Moulton, die eerder al zo’n oproep deden. „Meneer de president, uw nalatenschap staat vast. We zijn u veel dank verschuldigd. Het enige wat u nu kunt doen om dat voor altijd te verankeren en een absolute catastrofe te voorkomen, is aftreden en iemand anders dit laten doen,” zei Quigley, die Illinois vertegenwoordigt in het Huis van Afgevaardigden, tegen de zender MSNBC.

‘Ik zal Donald Trump verslaan’

Biden benadrukte daar dat hij door het Amerikaanse volk is verkozen tot president en dat hij ook opnieuw democratisch is verkozen tot presidentskandidaat van de Democratische Partij. „Ik sta niet toe dat één debat van negentig minuten drieënhalf jaar werk uitwist. Ik blijf in de race en ik zal Donald Trump verslaan.”

Pas als de „Almachtige Heer” naar beneden zou komen, „en zou zeggen: ‘Joe, stap uit de race'”, zou Biden stoppen. Maar „die komt niet naar beneden”.

Biden zei in het interview met ABC niet van plan te zijn een cognitieve test te ondergaan om zijn mentale fitheid publiekelijk te bewijzen. „Ik doe elke dag een cognitieve test”, stelde hij. „Elke dag test ik alles wat ik doe. Weet je, ik voer niet alleen campagne, maar ik leid ook de wereld.” De president benadrukte dat er in zijn ogen niemand meer gekwalificeerd is om Trump te verslaan dan hij.



Pressed on what it would take for him to step aside in the presidential race, Pres. Biden tells @GStephanopoulos: "If the Lord Almighty came down and said, 'Joe, get outta the race,' I'd get outta the race."https://t.co/hab5iKfEjm — ABC News (@ABC) July 6, 2024

Populariteit Joe Biden

Toch lijkt zijn populariteit door het debat te zijn gedaald. In een peiling van de krant The Wall Street Journal gaf gisteren nog maar 86 procent van de Democratische kiezers aan op Biden te zullen stemmen. Dat was in februari nog 93 procent.

Bovendien meldde NBC News dat Hakeem Jeffries, de leider van de Democratische minderheidsfractie in het Huis van Afgevaardigden, morgen een overleg organiseert met verschillende commissies binnen de Democratische partij over de kandidatuur van Biden.

