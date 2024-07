Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Heftig: deelnemer De Bondgenoten wordt met ambulance afgevoerd

Het is flink misgegaan in De Bondgenoten. Deelnemer Rob moet onverwachts worden afgevoerd met een ambulance. Hij heeft fikse pijn en alle deelnemers schrikken er behoorlijk van. „Wel terugkomen, hé?”

In De Bondgenoten zijn zestien kandidaten fysiek afgesloten van de buitenwereld en maken in de middle of nowhere in Flevoland stuk voor stuk kans op 100.000 euro.

De Bondgenoten

Vier zelf samengestelde ‘bondjes’ gaan de strijd aan om elkaar weg te spelen om aan het einde van de maand opeens individueel kans te maken op die felbegeerde geldprijs. Maar in de aflevering van gisteren ging het mis.

Deelnemer Rob staat namelijk met veel pijn op van zijn luie stoel om naar de computer te gaan. Eenmaal daar slaat hij alarm en komen een aantal mededeelnemers naar hem toe gerend. De pijn wordt steeds ernstiger en Rob begint te huilen.

Ambulance haalt deelnemer Rob op

Dan arriveert niet veel later een ambulance op het terrein en wordt hij onder toezicht van de kandidaten op een brandcard afgevoerd. „Wel terugkomen, hé?”, wordt er een paar keer emotioneel aan hem gevraagd. Rob is zeker van plan terug te keren bij De Bondgenoten. „Ik kom terug”, zegt hij een paar keer terwijl hij met zijn vinger wijst.

Echter was dat niet de enige opmerkelijke gebeurtenis in De Bondgenoten. Deelnemer Chelsea krijgt van Rick een vieze vaatdoek in haar gezicht gegooid. Eerstgenoemde maakt er een behoorlijk probleem van, maar wel eentje die redelijk snel en met weinig woorden opgelost wordt.



Aangelengde fles wijn

In diezelfde aflevering vindt Rob, die later werd afgevoerd met de ambulance, zich in een lastig parket. Deelnemer Fatima kreeg lucht van fles wijn die Rob nog had staan en dronk deze samen met Bradley stiekem opvallend leeg. Hoe je dat oplost? De fles aanlengen met water, natuurlijk.

Helaas voor Fatima en Bradley komt Rob erachter en roept hij Fatima bij zich. Ze speelt het spelletje mee en doet vooral alsof ze van niks weet. „Is ‘ie echt aangelengd? Laat me proeven. Dat kan echt niet”, klinkt het.

