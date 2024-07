Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het is komkommertijd: waar komt deze term vandaan?

Kranten schrijven over kleiner nieuws dan normaal, actualiteitenrubrieken op tv hebben veel aandacht voor vakantiedrukte op de weg en radiozenders draaien een extra liedje. In de zomer is het komkommertijd. Maar waar komt deze naam eigenlijk vandaan? En wat houdt het precies in?

Je hoort het mensen geregeld roepen wanneer ze deze tijd van het jaar hun favoriete nieuwsapp openen: het is komkommertijd. Rondom de zomervakantie is er altijd erg weinig nieuws te melden, merkt ook de redactie van Metro. Om de komkommertijd-berichtgeving helemaal compleet te maken, schrijven we dus een artikel over komkommertijd.

Veel aandacht voor sport in de media

De vele aandacht voor sport laat zien dat de komkommertijd is aangebroken. Verschillende evenementen worden altijd breed uitgemeten in de media. Wist je dat de Tour de France zelfs om die reden wordt georganiseerd? Sportkrant l’Auto verkocht in de zomer weinig kranten. Daarom besloten ze in 1903 om zelf een evenement te organiseren, de Tour dus. Ook evenementen als de Olympische Spelen, de Nijmeegse Vierdaagse, het EK voetbal en de Formule 1 krijgen veel zendtijd in de zomer.

Het is overigens goed voor je mentale welzijn om sport op tv te kijken. Metro legde eerder al uit hoe dat zit.

Laten we even in de herkomst van de komkommertijd duiken. De term komt uit de Engelse taal, waar ze het al in 1700 over ‘cucumber-time’ hadden. Ook Duitsers zijn bekend met de term, maar zij noemen het ‘Sauregurkenzeit’, ‘augurkentijd’ dus.

Komkommertijd heeft te maken met de komkommeroogst

De term komkommertijd heeft uiteraard te maken met komkommers. Deze worden altijd in de zomer geoogst. In deze periode hadden de Britse kledingmakers het niet druk, omdat de rijke adel de stad had verlaten voor vakantie. Deze rustige periode gingen ze dus vernoemen naar de komkommeroogst.

In 1787 werd het woord voor het eerst genoemd in de Nederlandse taal, toen al gerelateerd aan het feit dat er weinig nieuws te melden viel. Kwaliteitskranten schrijven in de zomerperiode veel over kleine diefstallen of opvallende dingen, die de krant in drukke tijden nooit zouden halen. Er is weinig nieuws omdat alle politici met zomerreces zijn. Ook worden veel talkshows niet uitgezonden vanwege een zomerstop.

Zomergasten op de buis en geen Goedemorgen Nederland

In Nederland merk je dat het komkommertijd is doordat de kranten minder dik zijn. Ook de programmering op televisie wordt aangepast. NPO 2 zendt Zomergasten uit, een interviewprogramma dat zo’n drie uur duurt. Op alle zenders worden veel herhalingen uitgezonden van eerder gemaakte programma’s. En zelfs actualiteitenprogramma’s lassen een zomerstop in. Goedemorgen Nederland van WNL wordt bijvoorbeeld niet uitgezonden, in plaats daarvan wordt het NOS Journaal herhaald.

Er is dus ook veel ruimte voor sport. Zo besteedt Humberto Tan uitgebreid aandacht aan de Olympische Spelen op RTL 4. Hij maakt het dagelijkse programma Humberto à Paris vanuit de Franse hoofdstad. In eerste instantie zou hij dit samen met Matthijs van Nieuwkerk gaan presenteren.

Komkommertijd in de winter

In december, rondom de feestdagen, is er ook altijd een periode van nieuwsschaarste. Eveneens omdat er weinig politiek nieuws valt te melden, vanwege kerstreces. Tot en met de jaarwisseling is er daarom veel aandacht voor de Top 2000 van NPO Radio 2. Vooral na de jaarwisseling is het echt schrapen voor de nieuwsredacties. Deze periode wordt ook komkommertijd genoemd. Feitelijk gezien onterecht, omdat de term echt voor de zomer bedoeld is.

Reacties