Deze oud-presentatoren zijn te zien in nieuw seizoen Zomergasten

Met Peter van Ingen als interviewer start vanavond op NPO 2 een uniek seizoen van het interviewprogramma Zomergasten. Om gezondheidsredenen moest de beoogde presentator Adriaan van Dis verstek laten gaan, waarna omroep VPRO besloot voor iedere aflevering een andere oud-presentator van het programma in te vliegen.

Journalist Van Ingen bespreekt in de eerste aflevering de ideale tv-avond van VVD-politicus Eric van der Burg.

Van Ingen was in 1988 de eerste presentator van Zomergasten. In zijn eerste seizoen sprak hij met onder anderen schrijfster Renate Rubinstein en filmregisseur Pieter Verhoeff. Van Ingen was tot 1995 de vaste presentator van het programma en tussen 2003 en 2014 eindredacteur. Van der Burg schuift volgens Van Ingen „op een goed moment” in het programma aan, omdat hij net staatssecretaris af is en als Kamerlid begint. „Het juiste tijdstip om terug te blikken en vooruit te denken”, aldus Van Ingen.

De tweede terugkerende presentator in Zomergasten is Jelle Brandt Corstius, die eerder in de zomers van 2010 en 2011 op de interviewstoel zat. Hij interviewde onder anderen fotograaf Erwin Olaf en cabaretier Marc-Marie Huijbregts. Dit keer krijgt hij Sana Valiuna voor zich. De in Estland geboren schrijfster werd bekend met de roman Didar en Faroek. De week erna ontvangt Joris Luyendijk (seizoenen 2006 en 2007) de Palestijns-Nederlandse fotograaf Sakir Khader. Khader won in 2023 de Zilveren Camera.

Janine Abbring, die eigenlijk pas een seizoen weg is bij het programma, krijgt sinoloog en China-correspondent Garrie van Pinxteren aan tafel. Ze is benieuwd naar hoe Van Pinxteren kijkt naar het snel veranderende Aziatische land, zei Abbring vooraf. De vijfde Zomergast is mensenrechtenadvocaat Liesbeth Zegveld. Ze wordt geïnterviewd door Margriet van der Linde. Zij was eerder in 2009 als interviewer in het programma te zien.

Hanneke Groenteman sluit Zomergasten af. Ze spreekt met acteur Pierre Bokma. Groenteman was in 1998 al aan Zomergasten verbonden. In haar seizoen sprak ze onder anderen met radiomaker Willem van Kooten.

