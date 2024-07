Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Brit bootst dieet van tijgerhaai na en eet 41.000 calorieën in twee dagen

Zeven liter vla, vier bakken Ben & Jerry’s ijs, vijf plakken cheesecake en twee pizza’s. Het is slechts een kleine greep uit alles wat de Britse avonturier Ross Edgley (38) at in 48 uur tijd. In totaal verorberde hij maar liefst 41.000 calorieën. Waarom hij dat deed? Edgley wilde voor een documentaire de calorie-inname van een tijgerhaai nabootsen.

Normaal gesproken doet een mens er zo’n zestien dagen over om zoveel calorieën binnen te krijgen, maar Ross Edgley uit het Britse dorpje Grantham kreeg het voor elkaar om dit in twee dagen tijd naar binnen te werken. Hij ontdekte dat tijgerhaaien duizenden kilometers kunnen zwemmen zonder te eten, maar zich in zeer korte tijd helemaal vol kunnen vreten. En dat wilde hij zelf ook weleens proberen.

Wekenlang zonder voedsel

Tijgerhaaien eten bijna alles, van zeeslangen en krabben tot walviskarkassen en zelfs andere haaien. De roofdieren bewaren het voedsel in hun keel totdat het verteerd kan worden en slaan het daarna op als vet in hun lever. Hierdoor kunnen ze wekenlang zonder voedsel.

Ter voorbereiding op het experiment vastte Edgley 24 uur lang en bracht hij zo’n 16 uur door in een hittekamer. Dat deed hij om alle voedingsstoffen uit zijn lichaam te halen. „Die dag was het moeilijkst”, vertelt hij aan de Britse Metro. „Je slaapt niet omdat je zo’n honger hebt en je krijgt krampen door het gebrek aan water en elektrolyten.”

Na deze periode van vasten begon Edgley aan zijn gigantische maaltijd, die maar liefst twee dagen in beslag nam. In totaal kreeg hij in die tijd meer dan 41.103 calorieën binnen en kwam hij 10 kilo aan.

🍝 Aanbevolen hoeveelheid calorieën Deze Brit ging behoorlijk overboord met zijn calorie-inname. Volgens het Voedingscentrum is de aanbevolen hoeveelheid calorieën op één dag namelijk zo’n 2000 kcal per dag voor vrouwen, ongeveer 2500 voor mannen. Als je matig of veel beweegt, is dat hoger. Ook als je zwanger bent, is de aanbevolen hoeveelheid iets hoger.

Fractie van wat een tijgerhaai kan eten

Maar net zoveel calorieën eten als een tijgerhaai? Dat doel heeft hij bij lange na niet gehaald. Edgley ontdekte namelijk dat hij slechts een fractie had gegeten van wat een tijgerhaai weg kan werken. Samen met een arts op de Bahama’s ontdekte hij dat de haai tot wel 20.000 calorieën binnenkrijgt met slechts één hap van een walviskarkas. „Ik dacht dat ik het goed had gedaan met 41.000, maar de tijgerhaai heeft dat in twee happen verslagen.”

Zijn ervaringen en de lessen die hij trok uit deze ervaring zijn vastgelegd in de documentaire Shark vs. Ross Edgley. De documentaire is te zien op het mediakanaal Nat Geo Wild van National Geographic.

Dit at Ross Edgley in 48 uur

4 zakjes Haribo (1400 calorieën)

6 liter PHD elektrolyt-sportdrank (1050 calorieën)

Hulk-smoothie (2173 calorieën)

2 pizza’s (4480 calorieën)

5 plakken citroen-bosbessen-cheesecake (3000 calorieën)

5 plakken choc-mint-cheesecake (3500 calorieën)

Fish and chips (1000 calorieën)

2 hamburgers met friet (2000 calorieën)

2 kaneelbroodjes (1500 calorieën)

4 bakken Ben & Jerry’s ijs (4000 calorieën)

2 volledige Engelse ontbijten (1000 calorieën)

7 liter vla (5000 calorieën)

4 Mars-repen (1000 calorieën)

7 PHD mass-gainer shakes (10.000 calorieën)

