De Olympische Spelen 2024 voor dummies: op wie moet je letten?

Het is bijna zover: de Olympische Spelen. Je snapte net de opstelling van het Nederlands elftal en de volgende slag wordt alweer geslagen. De televisie staat aan: je sportieve partner, competitieve vriend en betweterige oom beginnen alweer hun verhalen over welke sporters ‘echt lekker gaan’. Maar wat moet je precies weten van dit sportevenement?

Misschien weet jij eigenlijk niet eens hoeveel Nederlanders meedoen. We duiken voor jou even in de Olympische Spelen, zodat je in korte tijd weet wat er speelt dit jaar! Wist je trouwens dat sport kijken op tv gezond is?

De basisinformatie van de Olympische Spelen 2024: filmisch Parijs

Elke vier jaar worden de Olympische Zomerspelen gehouden. Hetzelfde geldt voor de Olympische Winterspelen, dus om de twee jaar is het dus een Olympisch feest waarbij breakdancers tot wielrenners een plek krijgen. Dit jaar vinden de Olympische Zomerspelen plaats in het romantische Parijs, waar sporters langs de oevers van de Seine hun passie uitoefenen. Parijs organiseert voor de derde keer (1900, 1924 en 2024) als tweede stad na Londen het spektakel.

Van vrijdag 26 juli tot en met zondag 11 augustus zal ditmaal in Parijs het heuse Olympische dorp een plek krijgen langs de oevers van de Seine. Dit is hét epicentrum van de Olympische Spelen – ca. zeven kilometer uit het centrum en 51 hectare groot – waar ongeveer 10.500 sporters uit 206 landen vertoeven. Trainingsaccommodaties liggen maximaal twintig minuten van het dorp af. In het dorp vind je zelfs restaurants, een fitnesscentrum, een servicecentrum én een café. Ondanks alle mogelijkheden wordt het vooral heel veel zweten, hard werken en duimen voor goud.

De planning: de start van de vlam

Parijs pakt gelijk groots uit: de openingsceremonie op vrijdag 26 juli vanaf 20.00 uur zal allesbehalve traditioneel zijn, want de opening vindt plaats op het water. De topatleten varen met wel 160 boten langs de filmische Seine in de lichtstad, waarbij de hoogtepunten van Parijs een plekje krijgen.

Het totale programma kun je hier vinden. Je kunt zelfs een TeamNL SportAlert krijgen, zodat je weet wanneer je favoriete sportonderdeel of atleten aan de beurt zijn. Natuurlijk komt de vlam weer voorbij. Sinds 1936 wordt de Olympische vlam ontstoken, die staat voor de eeuwige menselijke drang tot eenheid en verbondenheid. Deze vlam blijft de hele Olympische Spelen branden. Een leuk feitje: het Olympische vuur is ooit bedacht door architect van het Olympisch Stadium in Amsterdam, Jan Wils.

Nederland: onze toppers

Met ons kleine kikkerland leveren we 275 atleten af bij de Olympische Spelen, een recordaantal. NOS Sport zendt tussen 09.00 en 23.00 uur op afwisselend NPO1, 2 en 3 de Spelen uit en er staat een livestream online. HBO Max zendt elke minuut van de Olympische Spelen uit.

De Nederlandse toppers verblijven in een rood-wit-blauw en oranje gebouw met de tekst ‘TeamNL’ in bedden met speciaal beddengoed met Parijs 2024. In het Olympische dorp mogen alleen de sporters, begeleiders en eventuele officials met accreditatie verblijven. Voor de sportfans, vrienden en familie blijft het dus alleen zichtbaar via beeld. Toch zit niet elke atleet in het complex. Zo kozen onder andere roeiers en wielrenners voor een alternatieve plek.

Gouden medailles op de Olympische Spelen?

Langzamerhand druppelen de sporters het dorp binnen met de bus of de trein. Nederland doet mee aan basketbal, atletiek, baanwielrennen, badminton, beachvolleybal, bmx, boxen, breaking, golf, handbal, handboogschieten, hockey, judo, kanovaren, mountainbiken, paardensport, roeien, schermen, schoonspringen, skateboarden, synchroonspringen, tafeltennis, tennis, triatlon, turnen, volleybal, waterpolo, wegwielrennen, zeilen en zwemmen.



Aan vele sporten doet Nederland met de besten mee. Aangezien we een waterland zijn, waarbij schaatsen en badpakken niet weg zijn te denken, zit er ook veel talent in ons land. Zo zijn er hoge verwachtingen voor de 24-jarige Marrit Steenbergen, die al op haar vijftiende naar de Olympische Spelen mocht. De 18-jarige India Sardjoe blaast waarschijnlijk iedereen weg tijdens de nieuwe Olympische sport breakdancen.

Bij veel andere sporten zijn Nederlanders ook opvallend. Zo staan wereldatleten Sifan Hassan en Femke Bol klaar om voor de medailles te strijden op de atletiekbaan. Nederland staat mogelijk vooraan bij het vrouwen- en baanwielrennen en scoort bij teamsporten. Waterpolo, handbal, hockey en watersporten beoefenen onze sporters op hoog niveau. Namen als Karolien Florijn (roeier) en Marit Bouwmeester (zeilen) worden genoemd.

In totaal heeft Nederland al 18 gouden medailles en 38 gouden plakken veroverd. Ons land staat als nummer vier in de medaillespiegel (alle landen met hun aantal medailles).

