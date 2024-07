Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom sport op tv kijken goed is voor je gezondheid

Met het Europees kampioenschap voetbal, de Tour de France, de Olympische Spelen en de Formule 1 is het een volle sportzomer. Goed nieuws voor wie alles wil volgen: kijken naar sport is een gezonde bezigheid.

Het is natuurlijk niet zo dat je calorieën verbrandt wanneer je voor de tv zit. Maar het kijken naar sport is wel goed voor je mentale welzijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Waseda Universiteit in Japan. Er zijn hersenscans gedaan die dit concluderen.

Sport kijken activeert beloningssysteem

De onderzoekers analyseerden de hersenactiviteiten van 20.000 deelnemers tijdens het kijken naar sportfragmenten. Daaruit blijkt dat het je beloningssysteem in je brein activeert. Het is zelfs zo dat mensen die vaak naar sport kijken over het algemeen wat gelukkiger zijn. Mensen die aangaven vaker naar sport te kijken, hebben een groter volume grijze stof in regio’s die geassocieerd worden met beloningscircuits.

Een van de onderzoekers is professor Sato. Hij legt uit dat „wie zijn welzijn wil verbeteren, regelmatig naar sport kan kijken. Vooral populaire sporten zoals voetbal of basketbal hebben een positieve invloed.” Minder populaire sporten zoals golf zorgen voor minder effect op je beloningssysteem.

Je hoeft overigens helemaal geen verstand van sport te hebben, om het te kunnen kijken. Nederlanders googelen namelijk massaal ‘wat is buitenspel?’ dit EK, schreef Metro eerder al.

Van samen kijken word je nog gelukkiger

Ga je de halve finale van het EK vanavond in een kroeg of op een plein kijken? Dan ben je helemaal goed bezig. Je wordt er gelukkig van „omdat het een gevoel van gemeenschap en verbondenheid bevordert.” Het is zelfs zo dat dit gevoel productiviteit verbetert en criminaliteit vermindert. Verbondenheid is al helemaal te vinden in Duitsland tijdens het EK. De wereldwijde pers heeft het over het enthousiasme van de Oranjefans.

Wil je je mentale gezondheid verbeteren door naar sport te kijken? Dat is de komende tijd geen enkel probleem. Het EK voetbal duurt tot en met zondag, dan is de finale in Berlijn. De Tour de France is tot en met 27 juli. De Olympische Spelen worden op 26 juli afgetrapt en duren tot 11 augustus. Op 25 augustus is de Grand Prix in Zandvoort. En er wordt ook nog geracet in Hongarije, België en Italië.

Te fanatiek? Dat is juist weer ongezond

Er moet wel even een kleine kanttekening geschetst worden. Want te fanatiek sport volgen is juist weer ongezond. Dit is in Kroatië onderzocht tijdens het WK voetbal in 2018. Wetenschappers onderzochten mensen die groot fan zijn van hun nationaal elftal. Zij hadden 15 procent meer kans op bijvoorbeeld hartaanvallen, wanneer hun ploeg op het veld stond.

