Nederland ‘katert’ van EK-nederlaag en was die penalty terecht? ‘We zijn genaaid’

Hoewel een hoop Nederlanders met goede moed de EK-wedstrijd tegen Engeland aanschouwden, mocht het gisteravond toch niet baten. Oranje verloor de halve finale met 2-1 van de Britten. Vooral scheidsrechter Felix Zwayer en zijn penalty maakten een hoop tongen los. Want was dat nu wel of niet terecht?

Het vertrouwen in de wedstrijd van gisteravond was groter dan ooit. De pot begon veelbelovend nadat Xavi Simons vrij rap de 1-0 in het doel knalde. Maar een penalty zorgde er al snel voor dat Engeland de stand gelijk maakte. Er volgde nog hoopgevende kansen, maar het was toch echt Engeland dat in de laatste minuut de 2-1 maakte. En dat betekent dat de EK-droom voor Nederland in één klap uiteen spatte.

Verontwaardigde reacties op scheidsrechter en penalty

Op X reageerde menig voetballiefhebber op de wedstrijd. Scheidsrechter Felix Zwayer kwam er niet al te best vanaf. De Duitse scheidsrechter gaf onder meer een strafschop vanwege een actie van Denzel Dumfries. Maar een hele hoop toeschouwers vonden die beslissing onterecht. De Telegraaf schrijft vandaag dat zelfs in Britse media klonk dat de penalty overbodig was. Dumfries deed volgens sommige Britten simpelweg wat een verdediger dient te doen.



Never a penalty 😂😂 — Jamie Carragher (@Carra23) July 10, 2024

Die ontevredenheid over scheidsrechter Zwayer klonk bij een hoop Nederlanders. Ook Ronald Koeman kaartte in de persconferentie aan dat de strafschop onterecht was. „Dit was echt weer zo’n beslissing van de VAR. Wat moet je doen als verdediger? Denzel probeert de bal te blokken en Kane schiet en raakt dan met zijn schoen de schoen van Dumfries. Voetbal gaat echt kapot door zulke beslissingen van een videoscheidsrechter.”

Spelers en Ronald Koeman reageren op EK-nederlaag

De Oranjespelers ergerden zich in de tweede helft overduidelijk aan alle beslissingen die de scheidsrechter nam. „Hij floot voor dingen waarvoor in de Premier League niet wordt gefloten. Maar daardoor hebben we niet verloren. Engeland speelde voor de rust heel goed en maakte in de slotfase een mooie treffer”, aldus Koeman.

Ook aanvoerder Virgil van Dijk verscheen aangeslagen voor de camera van de NOS. Ook hij reageerde op de acties van Zwayer. „Het zegt alles dat de scheidsrechter zo snel naar binnen gaat. Maar om daar de schuld neer te leggen, dat wil ik eigenlijk ook niet. Ik sta hier, maar ik weet niet wat ik moet zeggen.”

Ook linksbuiten Cody Gakpo noemde op dat uiteindelijk de scheidsrechter niet de reden is van het verlies. „Er valt veel over de arbitrage te zeggen vandaag, maar dat hoeft niet. We hadden het zelf bij momenten beter moeten doen. We moeten het niet ergens anders gaan zoeken.”



De scheids van vanavond is een vakgenoot van me. #grappenmaker #NEDENG — Jochem Myjer (@jochemmyjer) July 10, 2024



De 1ste minuut was geen buitenspel. De penalty was krankzinnig – plus geel. Er werd 3-4 keer onterecht gefloten, wat minstens twee keer een veelbelovende aanval onderbrak. Het is een corrupte bende. Walgelijk! #Oranje #NEDENG #Xavi #Vandaaginside #Dortmund #Koeman #matchfixing — Valentijn (@riooljournalist) July 10, 2024



Nu ik die handsbal van Saka zie, kort voordat de overtreding op Kane gemaakt wordt, weet ik het zeker: WE ZIJN GENAAID#oranje #NEDENG #NothingLikeOranje pic.twitter.com/k9K8yWhMU7 — René (@RdR1970) July 11, 2024

Nederland baalt

Ondanks een hoop ontevredenheid over de wedstrijd, krijgen de Oranje-supporters in Dortmund – er waren er naar schatting 100.000 – een hoop lof. En of de penalty nu wel of niet terecht was? De EK-nederlaag is voor een hele hoop voetballiefhebbers een ontzettende domper. Maar ondanks dat klinkt er ook trots, aangezien Nederland sinds lange tijd weer de halve finale bereikte. „Ze hebben gevochten als leeuwen. Het is een geweldig toernooi geweest. Misschien hebben we wel het maximale uit deze selectie gehaald. Ik kijk ook positief naar de toekomst”, aldus Koeman.



