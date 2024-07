Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dick Schoof begint carrière als premier met asielbeleid, Geert Wilders en Sifan Hassan

Dick Schoof is zijn politieke carrière als premier van Nederland vanmorgen dan toch echt begonnen. Hij is in zijn allereerste debat gegaan met de Tweede Kamer (en waarschijnlijk vooral de oppositie). Kernwoorden bij de start (een regeringsverklaring): asielbeleid, Geert Wilders, ‘een gevoel als Sifan Hassan’ en Mark Rutte.

Gisteren werd het kabinet van de partijloze Dick Schoof, met PVV / VVD / BBB en NSC, in het bijzijn van koning Willem-Alexander gepresenteerd. Mocht je de nieuwe ministers nog niet helemaal kennen: in dit artikel zie je ze allemaal op een rij.

Dick Schoof bedankt Geert Wilders

Premier Dick Schoof bedankte in zijn regeringsverklaring de vier partijleiders die hun vertrouwen in hem hebben uitgesproken, maar in het bijzonder PVV-leider Geert Wilders. „Ik weet met welke beperkingen in de privésfeer hij al vele jaren moet leven.” Daar heeft hij „groot respect” voor. „Ook voor hem moet dit een mijlpaal zijn.” Dat het kabinet er staat, moet volgens Schoof ook voor Wilders „een mijlpaal zijn”. Hierop klonk geklop op de Kamerbankjes, het parlementaire alternatief voor applaus.

Voor wie Dick Schoof ook nog niet kent, stelde hij zich gisteren op X ook even voor (de nieuwe premier heeft het X-account van voorganger Mark Rutte overgenomen):



Dick Schoof start als Sifan Hassan

Dick Schoof legde de regeringsverklaring in de Tweede Kamer naar eigen zeggen af met een vergelijkbaar gevoel als marathonloper Sifan Hassan. Hij vertelde over de opmerkingen die een van zijn „allergrootste sporthelden” maakte voordat ze haar debuutmarathon liep. Hassan vroeg zich af waar ze aan was begonnen, herinnert Schoof zich, maar ze zei ook dat ze de reis wilde maken.

„Ik sta hier een beetje met hetzelfde gevoel, dezelfde adrenaline”, zei Schoof. Hij spreekt van een „start van iets nieuws”, niet alleen voor zichzelf maar ook voor de politiek. „Een kabinet zonder politiek leiders erin, voor het eerst in ruim vijftig jaar.” Dat de ploeg aan de slag gaat op basis van een hoofdlijnenakkoord, vindt hij „spannend”. „Tegelijkertijd zien we ernaar uit om te beginnen”, vervolgt Schoof. „We hebben er ook gewoon zin in.”

Een kabinet zonder politiek leiders erin, voor het eerst in ruim vijftig jaar.

Hassan won haar eerste marathon. „Daar trek ik me graag aan op”, zegt Schoof. „In de hoop en verwachting dat het zal lukken iets goeds te doen in Nederland.”

Asielbeleid: ‘Luister naar ons’

De kiezer heeft de politiek bij de verkiezingen in november een „glasheldere opdracht” gegeven, zegt de nieuwe premier Dick Schoof in zijn regeringsverklaring. „Ze zeiden: luister naar ons. Luister naar onze zorgen over asiel en migratie.” Zorgen over de komst van asielzoekers zijn volgens hem het grootste pijnpunt. „Dat is hoe je het ook wendt of keert het springende punt.”



Woensdag zullen partijen vooral onderling de degens kruisen, donderdag is het de beurt aan de kersverse premier Dick Schoof als hij voor het eerst in de plenaire zaal als minister-president het debat zal voeren.https://t.co/NMdCHiAGje — De Telegraaf (@telegraaf) July 3, 2024

Erkennen van de realiteit

„Want asiel- en migratiecijfers zíjn hoog, en de druk die het legt op onze samenleving ook”, benadrukt Schoof. „Elke oplossing, elke aanpak” begint wat hem betreft „met de erkenning van die realiteit”. Schoof geeft daarmee aan dat migratie niet alleen voor de coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB een belangrijk onderwerp is, maar ook voor hem persoonlijk als premier.

De zorgen van de kiezers gingen volgens Schoof ook „over het grote tekort aan huizen. Over de prijs van boodschappen, energie en maandelijkse huur. „Luister en dóé er wat aan”, was volgens Schoof de boodschap. „Die opdracht neemt het kabinet dat zich vandaag in deze Kamer presenteert uitermate serieus.”

Dick Schoof dankt Mark Rutte

„Ik ben ervan overtuigd dat ik namens heel veel mensen spreek als ik zeg dat Nederland Rutte dank is verschuldigd”, zegt de nieuwe premier Dick Schoof over zijn dinsdag gestopte voorganger Mark Rutte. „Met zijn talent om mensen te verbinden, oplossingen te zien waar anderen die niet meer zagen en door zijn scherpe politiek-bestuurlijke inzicht heeft hij binnen en buiten ons land groot gezag opgebouwd”, zegt Schoof.

Rutte zou zelf „de eerste” zijn om toe te geven dat niet alles goed is gegaan onder zijn leiding, zegt Schoof. „Maar laat ik dan vandaag benadrukken dat zijn grote verdiensten voor het land moeilijk overschat kunnen worden”, zegt hij.

De premier wenst Rutte veel succes toe met zijn nieuwe baan als hoogste baas van het militaire bondgenootschap NAVO. Rutte was veertien jaar lang premier en leidde vier kabinetten.

👇 Timmermans: 'Valse hoop' Het nieuwe kabinet biedt in de eerste plannen vooral valse hoop, vindt GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans. Alleen al de asielplannen zijn „juridisch niet haalbaar”. Het kabinet zou de verleiding moeten weerstaan het „hier en nu” de voorrang te geven, aldus de linkse oppositiepoliticus, die als eerste oppositievoerder mocht spreken. „Als je hoop predikt, laat het dan in hemelsnaam geen valse hoop zijn”, zei Timmermans in reactie op de regeringsverklaring van Dick Schoof. „Als je lef wil, heb dan ook het lef om een eerlijk verhaal te vertellen. Als je trots wil zijn, wees dan trots op wat je voor een ander kan doen.” Hij verwijst naar de titel van het coalitieakkoord: Hoop, lef en trots.

