Goud (10)! Sprookje voor Sifan Hassan, Twitter rent en jubelt mee

Twee maal een gouden medaille, één keer brons. Voor Sifan Hassan zijn de Olympische Spelen in Tokio een sprookje geworden. Op haar afsluitende 10.000 meter was zij na de gewonnen 5.000 meter opnieuw de beste. Veruit de beste. Goud! De tiende al voor Nederland.

Bij het begin van de Olympische Spelen in Japan begon het sprookje al verrassend. Sifan Hassan (28) kondigde aan zowel de 1.500, 5.000 als 10.000 meter te lopen. Dat had geen enkele atlete op welke Olympische Spelen dan ook ooit gedaan.

Sifan Hassan liep wereldrecord 10.000 meter en was ‘m weer kwijt

Dat Hassan dit jaar een goede 10 kilometer in de benen heeft, bleek op 6 juni. Op de Fanny Blankers Koen Games in Hengelo snelde zij in 29.06,82 naar een wereldrecord. Twee dagen later was zij het record al weer kwijt. Letesenbet Gidey dook met 29.01,03 ruim onder de tijd van Hassan bij de Ethiopische kwalificatiewedstrijden voor de Olympische Spelen in Tokio. Zij verbrak het wereldrecord op dezelfde baan in Hengelo.

Sifan Hassan was er niet eens ongelukkig mee, zei ze in een reactie. „Aan de ene kant weet ik nu dat ik nog harder moet trainen voor de Spelen, maar ik vind het ook mooi voor onze sport. Twee keer een wereldrecord zo kort achter elkaar geeft aan dat de 10.000 meter een populaire afstand is en ik wil niets liever dan dat de mensen spannende races zien.”



Ze doet het! Goud voor Sifan Hassan op de 10.000 meter! 🥇 Meer → https://t.co/YIum40SJ6b pic.twitter.com/ruB70FrySw — NOS Sport (@NOSsport) August 7, 2021

Sifan Hassan achtervolgt en dendert erover

Genoemde Gidey was vanmiddag Hassans grootste concurrente en dat bleek. De Ethiopische liep 24,5 rondes op kop. Waar Sifan Hassan dat deze week deed op de 1.500 meter (brons), bleef zij nu slim volgen. Gebaartjes van Gidey dat haar rivale maar eens over moest nemen, werden totaal genegeerd. Nee, Sifan Hassan vertrouwde op haar sprint. Zij moest daarbij nog wel afrekenen met Kalkidan Gezahegne uit Bahrein, de enige andere atlete die had kunnen volgen. Honderd meter voor de finish zette Sifan Hassan aan. De indrukwekkende spurt kon niets anders dan goud opleveren en dat gebeurde („buitenaards”, noemde atletiek-deskundige Gregory Sedoc het in de NOS-studio). Gezahegne greep nog wel het zilver. Het kopwerk van Gidey werd niet beloond: brons.

We zouden bijna vergeten dat er nog een Nederlandse in het finale-veld van 29 atletes liep. Susan Krumins (35) uit Nijmegen was echter kansloos. Na ongeveer een kwartier verliet zij met een van pijn vertrokken gezicht de strijd. Ook Sifan Hassan ging stuk trouwens. Na haar sprint stortte zij helemaal kapot op de Japanse atletiekbaan neer. Even later was zij hersteld en kon de Nederlandse vlag om.

Twitter rent en jubelt mee

Nederland heeft nu 32 medailles (10 goud, 11 zilver, 11 brons). De estafetteploeg 4×400 meter (heren) liep na Hassan nog naar een totaal onverwachte zilveren medaille. Het record van Sydney (25) is daarmee verpulverd. Dat levert natuurlijk gejubel op social media op. Alsof Nederland mee holde, zo blij zijn de reacties op de prestatie(s) van Sifan Hassan. Hier lees je er een aantal ter ere van gouden Hassan op een rij.



Ik noem m’n dochter Sifan! Zal even wennen worden na 18 jaar, maar dat is dan jammer voor haar. #sifanhassan #hassan — Ton Heuvelman (@herrartdirector) August 7, 2021



Ik heb net een rondje van 7 km hardgelopen in 44 minuten. In die tijd had @SifanHassan hetzelfde rondje ruim 2x kunnen lopen. Wat een topatleet! #sifanhassan #hardlopen pic.twitter.com/iz53DKq02j — Hans Tenk (@HansTenk) August 7, 2021



Zoveel kippenvel, wat een machtige eindsprint was dat van #sifanhassan! Onze beste olympische atleet in Tokyo met 3 medailles, waarvan twee goud. Enkel respect! #Olympics — Zara Hay. 🇵🇸 (@zara22afgnl) August 7, 2021



Zijn de Olympische Spelen in Tokio voor Sifan Hassan nu voorbij? Nee! Morgen heeft zij bij de sluitingsceremonie de eer om de Nederlandse vlag te dragen.

