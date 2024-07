Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel mensen worden opgelicht tijdens een klus bij hen thuis

Laat jij thuis weleens een klusje opknappen door een timmerman, schilder, loodgieter of elektricien? Een deel van de Nederlanders zegt opgelicht te zijn toen ze een betaalde klusjesman inhuurden. Ook is een veelgehoorde klacht dat er te veel betaald is.

Dat blijkt uit onderzoek van Trustoo onder 1046 Nederlandse huizenbezitters, uitgevoerd door Panelwizard.

Een derde van Nederlanders weleens opgelicht door klusjesman

Het gaat om 34 procent van de Nederlanders die zeggen weleens opgelicht te zijn. Vooral huiseigenaren onder de 30 jaar oud zijn kritisch op dat vlak. 72 procent van hen denkt te veel te hebben betaald, 43 procent van die groep heeft het zelfs over oplichting.

Volgens Lars Freriks, oprichter van Trustoo, is dat „onnodig”. „Voor de meeste dienstverleners zijn er veel online recensies beschikbaar. Lees altijd reviews van voorgaande klanten en bekijk de ervaring, opleiding en keurmerken van de dienstverlener. Verdiep je daarnaast in de uit te voeren werkzaamheden om een goed beeld te krijgen van de omvang van de klus en de kosten. Maak ten slotte duidelijke financiële afspraken met de dienstverlener om verrassingen te voorkomen.”

Goede recensies? Dan meer betalen

Ook klusjesmannen zelf zouden profiteren van (goede) reviews. Bijna driekwart van de huiseigenaren wil namelijk meer geld neerleggen als een dienstverlener goede reviews krijgt. En worden en duidelijke garanties geboden? Dan wil vier op de vijf mensen die meededen aan het onderzoek meer betalen.

Ben je zelf op zoek naar een fijne dienstverlener? Dan tipt Trustoo een stukje onderzoek. Verdiep je in allerlei verschillende bedrijven of zzp’ers om zo tot de beste match te komen. Krijgt iemand slechte of bijvoorbeeld weinig reviews? Dan kun je je afvragen of dat een juiste partij is om mee in zee te gaan.

81 procent van de mensen die een huis bezitten, doet al zo’n onderzoek. „In het afgelopen decennium is het aanbod sterk gedigitaliseerd. Helaas is het daardoor ook gemakkelijker geworden voor malafide dienstverleners om nieuwe slachtoffers te maken”, vertelt Freriks. „Dat jongeren vaker het gevoel hebben opgelicht te zijn door een dienstverlener komt niet door een gebrek aan onderzoek. Met de hoeveelheid informatie online is het echter lastig om betrouwbare van onbetrouwbare bedrijven te onderscheiden.”

Reacties