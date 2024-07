Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Asielminister Marjolein Faber maakt nogal wat tongen los, maar waarom?

Het nieuwe kabinet is beëdigd. Een van de nieuwe ministers is Marjolein Faber (PVV), die zich over Asiel en Migratie gaat ontfermen. Maar haar reputatie en recente optredens maken nogal wat tongen los. Hoewel sommigen denken dat Faber haar ‘harde’ mentaliteit kan werken in Nederland, vrezen anderen voor haar aanpak.

Marjolein Faber is sinds gisteren officieel minister van Asiel en Migratie. Maar haar reputatie is nogal turbulent. Waarom? Faber deed eerder nogal wat controversiële uitspraken. Een van die uitspraken deed ze in 2020, toen ze sprak over een agenda die aanstuurt tot ‘omvolking’. Voormalig premier Mark Rutte vergeleek die uitspraak met het Nazisme. Later nam Faber afstand van haar omvolking-uitspraak en noemde ze het ‘zorgelijke demografische ontwikkelingen’. Metro zette gisteren alle nieuwe ministers voor je op een rij.

Minister voor Migratie en Asiel over haar plannen

Gisteravond vertelde Faber tegen de NOS dat de term ‘omvolking’ destijds niet handig gekozen was. „Ik bedoelde daarmee dat ik zorgen heb over de grote instroom van mensen die naar Nederland komt. De maatschappij kan dat niet meer aan. We hebben problemen met huisvesting, zorg en onderwijs en dat moet stoppen.”

De NOS-presentator vroeg Faber wat zij anders gaat doen dan haar voorgangers. „Er ligt een prachtig akkoord op hoofdlijnen. Het doel is om de instroom van mensen zo snel mogelijk maximaal te beperken.” Ze noemt als middelen daar specifieke maatregelen en de asielwet voor. „Maar wat boekt het snelste resultaat? Dat willen de mensen ook. Ik ben niet de enige die hier zorgen over heeft. De burgers zijn er in Nederland ook klaar mee. Die zien ook dat hun kinderen geen woning kunnen krijgen. Want er zit natuurlijk een relatie tussen de mensen die binnenkomen en de woningnood. En ook met de zorg en de wachtlijsten. Dat kan niet meer zo.”

Geen voorstander van hoofddoek

Faber gaat naar eigen zeggen „direct aan de slag”, maar het is volgens haar onmogelijk om „morgen gelijk verandering” te zien. „Maar hier staat een minister die keihard aan de slag wil om dit te gaan bewerkstelligen.” Volgens de asielminister kan Nederland niet dweilen met de kraan open. Daarom moedigt ze aan om de kraan dicht te draaien, waarmee ze op de asielinstroom doelt, „en ondertussen moeten we gaan dweilen”.

Tegen RTL Nieuws sprak Faber uit dat „ze zelf niet van de hoofddoeken is”. Mensen hebben volgens haar het recht om een hoofddoek te dragen, maar de minister is daar dus zelf geen voorstander van. „Ik kan me wel voorstellen als het heel hard regent en waait, dat je dan iets op je hoofd zet. Maar ik zet meestal een muts op.”

Reacties op controversiële Faber

Overigens staat Faber bekend om haar nogal opvallende uitspraken. Zo noemde ze veiligheidsberaad-gezicht en burgemeester Hubert Bruls in de coronatijd ‘een ongekend virusreservoir’. Ook noemde ze een 12-jarige, die bij de provincie insprak over het klimaat, een ‘klimaatsoldaatje’ en collega’s in de Provinciale Staten ‘nep-Statenleden’. Daarnaast keert ze zich regelmatig tegen de Islam.

Op X wordt er druk gekissebist over Faber. Haar reputatie en nieuwe ministerschap maken nogal wat tongen los. Want hoewel sommigen de woorden van Faber kunnen waarderen en hopen dat de asielinstroom getemperd wordt, vrezen anderen voor haar uitgesproken en soms ‘extreme’ mentaliteit.

Wie is Marjolein Faber?

De 64-jarige Faber zat namens de PVV twaalf jaar in de Eerste Kamer en was ook fractievoorzitter. Ze was namens de partij van Geert Wilders ook Statenlid in de provincie Gelderland. Voor haar politieke carrière werkte ze als radiodiagnostisch en nucleair laborante en in de ICT branche. Toen ze vijftig was, en haar kinderen groot genoeg, ging ze de politiek in.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Liever 1000 vluchtelingen dan 1 Marjolein Faber. — Martine Glaser🐦 (@MartineMGlaser) July 2, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als Marjolein Faber telkens zegt dat er “een relatie is tussen mensen die binnenkomen en onze woningnood”, zou er dan óóit nog een journalist haar erop dat dat niet de hoofdoorzaak is van woningnood? Of kan ze dit gewoon de hele kabinetsperiode ongestoord blijven zeggen? #NOS — roos vonk (@roosvonk) July 2, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Marjolein #Faber maakt de asielzoekers alweer tot zondebok van de huidige woningnood terwijl statushouders slechts een klein % vd woningen toegewezen krijgen. Het is veel meer het slechte woningbeleid (o.a. VVD-er Stef Blok) dat tot een wooncrisis heeft geleid. #nietmijnkabinet pic.twitter.com/VuUltnr2hx — Elsschot🌍🇳🇱🇪🇺🇺🇦🇵🇸🇮🇱 (@marcelbar8) July 2, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gisteren hoorde ik Marjolein Faber zeggen dat er een direct verband bestaat tussen woningnood en massa migratie en dat werd niet gecorrigeerd @NOS — Gerdien Kamperman (@G_Kamperman) July 3, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Marjolein Faber, minister van Asiel en Migratie, over hoofddoeken: "Ik ben er zelf geen voorstander van . Ik kan me voorstellen dat als het nou heel hard regent of waait, je iets op je hoofd zet. Maar ik zet meestal een muts op." Stel je nu zo'n tekst voor over een keppeltje. https://t.co/srecNjGjU5 — Sam Gerrits (@samgerrits) July 2, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik hoop dat Marjolein Faber de omvolking keihard gaat aanpakken.

Nederlanders op 1#nietmijnkabinet

Wel de mijne 🥳 — Rocky (@N1ek01) July 2, 2024

