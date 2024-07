Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jacht op huizen steeds zwaarder door grote krapte en prijzen weer eens door het dak

Meer bezichtigingen, vaker overbieden en huizen die steeds korter te koop staan: volgens Makelaarsland is de Nederlandse woningmarkt het afgelopen kwartaal nog krapper geworden. Dat meldt de makelaarsorganisatie op basis van eigen cijfers over de maanden april tot en met juni.

Het aantal bezichtigingen van huizen ging het afgelopen kwartaal „door het dak”, stelt Makelaarsland. Werd een woning in het eerste kwartaal van dit jaar gemiddeld 9,5 keer bezichtigd, in het tweede kwartaal was dat 10,8 keer. Het aantal bezichtigingen in de maanden april tot en met juni lag bovendien 45 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Strijd om huizen in grote steden

„Voor verkopers van woningen is het een fijn gegeven dat er enorm veel bezichtigingen worden gepland, maar voor woningzoekers blijft het een zware concurrentiestrijd”, stelt directeur Ivor Brevé van Makelaarsland.

Die strijd om huizen vindt met name plaats in grote steden. Zo lag het aantal bezichtigingen van woningen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht in juni 82 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Bovendien moeten potentiële kopers er snel bij zijn. „Het is anno 2024 bijzonder lastig om huizen te bemachtigen in deze populaire steden. Soms zijn op dezelfde dag dat een woning op Funda komt de bezichtigingsopties al vergeven”, legt Brevé uit.

Huizen zijn snel verkocht

Als een woningzoeker zijn droomwoning gevonden heeft, moet hij vaak overbieden om hem te kunnen kopen. Zo lag 77 procent van alle biedingen in juni boven de vraagprijs, 23 procent daaronder. Die verhouding was volgens de makelaarsorganisatie begin vorig jaar bijna omgekeerd.

Woningen staan ook minder lang te koop. In januari was dat gemiddeld 75 dagen, in juni nog maar 43 dagen. Volgens Makelaarsland is deze doorlooptijd in het tweede kwartaal sinds eind 2022 niet meer zo kort geweest.

Record

De huizenprijzen in Nederland bereikten in mei een nieuw record. Kopers moesten die maand gemiddeld 445.430 euro neerleggen voor een bestaande koopwoning, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vorige week. Dat was 1,8 procent meer dan bij de vorige piek in juli 2022.

ANP

