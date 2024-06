Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Koekoek! Zomer om de hoek: volgende week temperaturen tussen 25 en 30 graden

Wellicht heb je de regenjassen, sjaals en lange broeken vooral vooraan in de kast hangen? Maar straks mogen ook de korte broeken en zomerjurken weer binnen handbereik. Want hoewel het de komende dagen nog nat is, stijgen de temperaturen volgende week giga-snel. Namelijk tot 25 a 30 graden.

De afgelopen tijd kwam het met bakken uit de hemel. Terwijl er in landen als Griekenland tegelijkertijd inmiddels een heuse hittegolf gaande is. Juni was tot nu toe een kletsnatte maand. En van al die regen kunnen we ons ook nog eens behoorlijk somber voelen.

Volgende week stijgen de temperaturen tot 30 graden

Sommige mensen denken zelfs door al die regenval ook dat het weer wordt gemanipuleerd. Kan dat eigenlijk, of is dat een complottheorie? En zo ja, hoe werkt dat precies? Metro sprak eerder Klimaatonderzoeker Peter Siegmund van de KNMI die daarover het een en ander toelichtte.

Maar zoals ook het gezegde luidt: Na regen komt…. zonneschijn! En een flinke dosis zonneschijn ook. Volgende week is het namelijk in een klap zomer.

Zomer staat voor deur

Oké, de komende dagen kunnen we nog wat buien verwachten. Maar daar kunnen we inmiddels wel tegen. Maar de temperaturen klimmen tegelijkertijd omhoog.

Na zaterdag begint dan toch echt het zomergevoel. Want vanaf zondag stijgen de temperaturen aanzienlijk. Door een oostenwind wordt er flink wat warmere lucht ons land in geblazen. En dat betekent dat het kwik stijgt tussen de 25 en 30 graden, klinkt ook uit het weerbericht van Hart van Nederland en Weeronline.

Tips voor warme dagen

Nu we weten dat het volgende week warme temperaturen kunnen verwachten, delen we ook nog even een aantal eerdere Metro-tips. Bijvoorbeeld wat precies helpt bij warme nachten? Moet je eigenlijk warm of koud douchen om af te koelen? Of wat dacht je van deze activiteiten die je kunt doen hoge temperaturen?

