Veel regenval in Nederland: wordt het weer gemanipuleerd?

De laatste tijd is er sprake van veel regenval in Nederland, met bakken komt de regen uit de lucht vallen. Sommige mensen denken dat het weer wordt gemanipuleerd. Kan dat eigenlijk, of is dat een complottheorie? En zo ja, hoe werkt dat precies? We spreken een klimaatonderzoeker van het KNMI.

Sinds vorig najaar regent het veel, heel veel. Zelfs klimaatexperts en hydrologen staan perplex van de hoeveelheid neerslag die er in ons land valt. Normaal valt er in ons land zo’n 850 mm regen per jaar, maar van oktober tot 29 mei is er in De Bilt al bijna 1000 mm regen gevallen. Op andere plekken zelfs nog meer, maar er komen zonnige dagen aan.

Dat roept de vraag op waar de recordneerslag vandaan komt. Daar zijn weerdeskundigen nog niet over uit. Het zou te maken hebben met de opwarming van de aarde, maar ook met de grilligheid van het klimaat in Nederland. Ook hebben we al maandenlang met westenwinden te maken. Deze westelijke stroming zorgt voor veel regen, volgens experts.

Cloud seeding techniek

Sommige mensen denken dat het weer wordt beïnvloed. Dat is mogelijk door ‘cloud seeding’, een techniek waarmee sommige landen, zoals de Verenigde Arabische Emiraten, proberen om regenbuien te beïnvloeden. Dit is bedoeld om extreme droogte tegen te gaan met kunstmatige regen.

Cloud seeding valt onder geo-engeneering: het grootschalig ingrijpen in natuurlijke systemen van de aarde, door middel van technieken en technologieën, met als doel het klimaat beïnvloeden en de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Wolkenmanipulatie

Ook in China vond er weermanipulatie plaats. Daar schoot de overheid tijdens een nationale ceremonie raketten met chemische stoffen de lucht in, om te voorkomen dat het zou gaan regenen. Ook in Rusland werd deze techniek ingezet, om wolken te verdrijven. Met wolkenmanipulatie zou de hoeveelheid CO2 in de lucht kunnen worden gecompenseerd, wat bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelen.

Hoe werkt dat precies? Door stofjes als zeezoutkorrels de atmosfeer in te schieten, kunnen daar meer druppels in wolken ontstaan. Deze regendruppels weerkaatsen de zonne-energie. Hoe meer druppels, hoe meer energie je weerkaatst. Wolken manipuleren is dus mogelijk, maar kan dat ook in Nederland? En is er een verband met de heftige regenval?

Oorzaken van extreme regenval

Klimaatonderzoeker Peter Siegmund van de KNMI erkent dat er inderdaad sprake is van hevige regenval in Nederland. „We hebben gekeken naar de afgelopen maanden. Dat was de natste periode sinds de metingen. Vorig jaar was het natste kalenderjaar tot nu toe”, zegt Siegmund.

De regenval wordt veroorzaakt door een combinatie van drie factoren: veel westenwind, depressies en de warmte van de Noord-Atlantische oceaan. „Dat er veel westenwind is, is toeval. Dat brengt regen met zich mee.” Ook depressies spelen een rol bij de hevige regenval. Als een depressie ons land nadert, gaat de luchtdruk omlaag en trekt de wind geleidelijk aan. Vaak valt er dan ook neerslag. „Wat daar bovenop nog speelt, is dat de Noord-Atlantische oceaan vrij warm is. De lucht is ook warm en het was de warmste lengte die we ooit gemeten hebben”, zegt Siegmund.

Komt de regenval door weermanipulatie?

Sommige mensen denken dat de regenval komt doordat het weer wordt gemanipuleerd. Gebeurt dit in Nederland? Daar is Siegmund duidelijk over. „Nee, zo knap zijn we niet. Zelfs als je het zou willen, zou het niet kunnen.”

En geo-engeneering dan? „Ja, dat gebeurt wel”, erkent de klimaatonderzoeker. „Er wordt wel nagedacht of je iets kunt doen met het weer. Maar weermanipulatie in Nederland, dat is echt toekomstmuziek. En valse muziek, wat mij betreft.”

