Sommige sporters drinken augurkensap, maar waarom? En werkt het?

Sommige topsporters krijgen tijdens hun wedstrijden kennelijk een flesje augurkensap aangereikt. Maar waarom drinken sporters dat? Een wetenschapper legt het uit en zoekt uit of het ook daadwerkelijk werkt.

Spierkrampen bij het sporten

Onder meer tennissers, voetballers en wielrenners grijpen kennelijk naar het vloeibare overblijfsel van een pot augurken. Het zou namelijk helpen bij spierkrampen. Wetenschapper Martijn Peters vertelt aan het Belgische HLN wat spierkrampen precies zijn. „Spierkrampen zijn pijnlijke onwillekeurige samentrekkingen van onze spieren tijdens of kort na het sporten. Het gaat hierbij om de zogenaamde ‘skeletspieren’, een spier die vastzit aan twee delen van het skelet. Dat gebeurt meer bij bepaalde exemplaren die over verschillende gewrichten heen liggen en vaak gebruikt worden tijdens het sporten, bijvoorbeeld de quadriceps. De spierkrampen kunnen qua intensiteit van mild tot ernstig variëren.”

Vaak worden spierkrampen verklaard door uitdroging en een tekort aan elektorlyten. Maar recenter onderzoek toont aan dat spierkrampen tijdens of na het sporten opspelen door bijvoorbeeld vermoeidheid (of andere risicofactoren), waardoor de zogenoemde alfa-bewegingszenuwcellen uit balans raken.

Augurkensap bij sporters

Volgens Peters toont wetenschappelijk onderzoek aan dat een kleine hoeveelheid augurkensap, zo’n 70ml, daadwerkelijk helpt bij spierkrampen.

De verlichting door augurkensap is merkbaar na 85 seconden. Volgens wetenschappers zou het groene sap zorgen voor een bepaalde reflex achterin de mondholte. Een reflex die invloed heeft op die, hierboven eerder genoemde, alfa-bewegingszenuwcellen. Door het bestanddeel azijnzuur in het augurkensap zou dat effect aangewakkerd worden. Dat zou dan ook voor bijvoorbeeld mosterd gelden, stelt Peters.

Overigens is stretchen bij spierkramp het meest effectief. Mochten de krampen te hevig zijn, dan is rust simpelweg de beste methode in combinatie met bijvoorbeeld een massage.

