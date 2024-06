Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opnieuw overleden toerist aangetroffen in Griekenland: vierde in een korte tijd

Voor de vierde keer in korte tijd is in Griekenland een vermiste toerist overleden aangetroffen. Dit keer gaat het om een Amerikaanse toerist die op een strand van een klein Grieks eiland ten westen van Corfu werd gevonden.

Nog drie andere toeristen zijn vermist.

Vierde overleden toerist

De Amerikaanse toerist werd gisteren door een andere toerist gevonden op een afgelegen strand op het eiland Mathraki. De man was al sinds donderdag vermist, toen een Grieks-Amerikaanse vriend waarbij hij logeerde alarm sloeg bij de hulpdiensten.

De man werd volgens lokale media voor het laatst gezien in een café met twee vrouwelijke toeristen. Zij hebben inmiddels het eiland verlaten.

Vermissingen in Griekenland

Het Amerikaanse slachtoffer is het vierde dodelijke slachtoffer in Griekenland in een korte tijd. Zo is zaterdag nog een 74-jarige Nederlandse toerist gevonden in een ravijn, 300 meter van de plek waar hij voor het laatst was gezien. De Nederlander raakte vorige week zondag vermist, op dezelfde dag dat dr. Michael Mosley, een bekende Britse televisiepresentator en auteur, dood werd aangetroffen op het eiland Symi.

Ook zijn er in Griekenland opvallend veel vermisten opgegeven de afgelopen tijd. Zo zijn twee vrouwen van 64 en 73 jaar oud sinds vrijdag vermist op Sikinos, een klein eiland in de Egeïsche Zee. Op een eiland niet ver er vandaan, Amorgos, zijn de Griekse autoriteiten ook nog steeds op zoek naar 59-jarige toerist die sinds dinsdag vermist is.

Hittegolf

Vermoedelijk heeft het hoge aantal vermissingen te maken met de hittegolf die Griekenland nu teistert. Normaal gesproken is het land populair bij wandelaars in het voorjaar, vanwege de aangename temperaturen. Maar nu stijgt het kwik op veel plaatsen tot ruim boven de 40 graden. In Griekenland wordt gewaarschuwd dat het risico op bosbranden zeer hoog is.

Dinsdag krijgen vooral het centrale en zuidelijke deel van het Griekse vasteland te maken met hoge temperaturen. In het oosten van Peloponnesos wordt het 41 of 42 graden, met op sommige plaatsen mogelijk 43 graden. Ook in Athene wordt het heet. Volgens Weeronline zijn temperaturen van 28 graden gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Deze week kan het daar 38 of 39 graden worden.

Scholen in delen van het land worden gesloten als het te warm wordt en het Griekse ministerie van Arbeid riep mensen op indien mogelijk thuis te werken. De autoriteiten adviseren mensen om uit de zon te blijven. Ook wordt het drinken van alcohol en sporten afgeraden. De brandweer uitte zorgen over de hitte. Het risico op bosbranden is zeer hoog, met name in het midden van Griekenland. In de winter viel weinig regen en sinds begin juni zijn de temperaturen ongebruikelijk hoog. Vorig jaar woedden ook al veel grote bosbranden in Griekenland.

