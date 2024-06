Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Somber door regenachtig weer? Dit kun je dan beste doen

Het is toch behoorlijk nat voor juni, dat kan je niet zijn ontgaan. De afgelopen periode viel er nogal wat regen uit de lucht en dat terwijl we verlangen naar zomerse dagen. Maar dat weer heeft ook invloed op onze gemoedstoestand. We kunnen ons namelijk somber voelen door regenachtig weer. Dit kun je dan het beste doen.

We hebben in juni nogal wat plensbuien voorbij zien komen. Nat, grijs, wind, en koud. En we smachten inmiddels naar wat zonnigere dagen. Biometeorologie Bert Heusinkveld legt tegen het Belgische HLN uit dat deze weersomstandigheden „abnormaal zijn” voor deze tijd van het jaar.

Somber voelen door het weer

Normaal gesproken staat de zon rond 21 juni het allerhoogst. Volgens Heusinkveld zouden we meer dan 15 zonuren op een dag kunnen hebben. Maar dat is nu niet het geval. „Dit weer voldoet simpelweg niet aan onze verwachting en daar word je niet blij van.” En daar kun je je ook somber door voelen. „Het is ook vreemd dat we een lange dag licht hebben, maar met de neerslag en wolken voelt dat niet zo. Dat maakt velen depressief. We staan geprogrammeerd op warmere dagen, want het is meteorologisch zomer.” Volgens de biometeorologie voelen wij ons het prettigst bij zo’n 20 à 22 graden.

Overweeg je een last minute boeken naar Griekenland (daar is immers een hittegolf gaande), dan is dat niet per se de beste oplossing. „Warmte is zwaar voor je lijf. Zeker als dat geen tijd krijgt om zich aan te passen.” Heusinkveld legt uit dat Australisch onderzoek aantoont dat mensen zich een stuk beter voelen als ze frisse lucht binnenkrijgen. „Zelfs al is het bewolkt, er is toch diffuus zonlicht. Meer dan in de winter.” Kortom, ga naar buiten als je je stemming wat wil verbeteren.

Klagen over het weer

Volgens professor psychologie Peter Kuppens verschilt het per persoon hoeveel effect het weer op jouw stemming heeft, maar zit klagen over het weer wel in onze aard (en hij noemt dat we elkaar ook besmetten). Dat komt deels doordat het weer bij ons zo wisselvallig is. „Het geeft ons een manier om te vertellen dat onze dag slecht loopt, zonder er meteen een zwaar gesprek van te maken. Klagen over het weer is bijna functioneel.”

Vorig jaar was het beter? Dat klopt, ons brein is zo geprogrammeerd dat we de ‘piekmomenten’ onthouden. „We keren bijvoorbeeld niet gelukkiger terug van vakantie, want we lopen daar tegen dezelfde irritaties aan als in het dagdagelijks leven. Geen parkeerplek vinden of de kinderen die niet aangekleed raken. Maar we onthouden uiteindelijk gewoon vooral dat terrasje in de zon.”

Wat te doen bij deprimerende gevoelens door regen?

De regenbuien hebben natuurlijk ook effect op de plannen die je maakt. „Als je die doelen niet kunt waarmaken, kunnen sommige mensen daar geïrriteerd door raken”, aldus Kuppens. Zeker als het om sociale activiteiten gaat. „Onze gevoelens worden vooral bepaald door de interactie met anderen. We zijn sociale wezens.”

Maar de psycholoog kaart aan dat biologisch gestuurde factoren ervoor kunnen zorgen dat een mens worstelt met seizoensgebonden depressie. „Een mens heeft nu eenmaal zonlicht nodig. Er zijn ook behandelingen waarin mensen met een milde vorm van depressie geholpen worden met lichttherapie. Als jij je écht neerslachtig voelt door al die neerslag, probeer dan eens aan activiteiten te denken die je ook kunt doen met slecht weer. Ga badmintonnen of doe yoga. Maar zelfs in de regen kan hardlopen of sporten goed doen. Probeer het slechte weer in perspectief te plaatsen. Het hoeft geen belemmering te zijn of te bepalen hoe jij je voelt.”

