Kamer legt Mona Keijzer vuur aan de schenen over protest tegen bouwplannen en opmerking over Jodenhaat

Een primeur vandaag in de Tweede Kamer: de beoogde bewindslieden worden voor het eerst in hoorzittingen ondervraagd. Vandaag was aanstaand minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Mona Keijzer (ook BBB-vicepremier) aan de beurt en die kreeg een aantal pittige vragen voor haar kiezen.

Kamerleden kunnen vragen stellen over de geschiktheid van de kandidaten die de coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB naar voren hebben geschoven als minister of staatssecretaris. Het is voor het eerst dat dit gebeurt. Het doel is meer transparantie en de mogelijkheid om kandidaat-bewindspersonen te bevragen op geschiktheid en motivatie.

Het is ook een experiment, want het moet nog blijken hoeveel de Kamerleden precies te weten komen over de kandidaat-bewindspersonen. Doorvragen kan niet: elke partij mag steeds maar één vraag stellen per ronde. Per hoorzitting worden de bewindspersonen van één departement bevraagd.

Niet iedereen is even enthousiast. De linkse oppositiepartijen GroenLinks-PvdA, D66, Partij voor de Dieren, DENK en Volt gaven aan samen op te trekken, maar CDA, SP, SGP en ChristenUnie vaardigen geen Kamerleden af om de kandidaten te bevragen. Ze vinden hoorzittingen nog voor de beëdiging van het kabinet niet de juiste vorm. De fracties van aanstaande coalitiepartijen zelf zijn wel aanwezig, al is het altijd de vraag hoe stevig zij erin gaan bij hun eigen bewindspersonen. Zo vroeg Henk Vermeer (BBB) zijn partijgenoot vandaag naar haar hobby’s.

Hoorzitting Mona Keijzer

Nadat vanochtend eerst het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de beurt was, kwam Keijzer aan bod. Tegenover de Kamer zegt ze dat ze heeft geworsteld met vooruitzichten van de hoorzittingen. Ze wees op de vertrouwensregel die het Nederlandse staatsrecht kent: „Dat er vertrouwen is tot het tegendeel bewezen is.” Keijzer pleitte ook voor „de goede gewoonte om het privéleven van politici buiten beschouwing te laten”. Ondanks haar bezwaren, gaf de BBB-bewindsvrouw aan de hoorzittingen te ondergaan.

Keijzer vindt dat de procedure van haarzelf en buurtgenoten tegen de bouw van een woonzorgcomplex tegenover haar huis een privékwestie is. Het AD berichtte deze week over Keijzers bezwaarprocedure, waarin zij zich beriep op natuur- en stikstofregels. Haar eigen partij verzet zich juist sterk tegen die regels. Ook staat in het hoofdlijnenakkoord dat het aantal mogelijkheden tot bezwaar wordt beperkt.

Protest tegen bouwplannen

Flink wat Tweede Kamerleden vroegen haar toch hierop te reflecteren. Ze wilde inhoudelijk niet reageren op berichtgeving dat zij tot aan de hoogste rechter bezwaar maakte tegen de bouw van het complex. JA21-voorman Joost Eerdmans vroeg zich hardop af hoe geloofwaardig Keijzer nu is als woonminister. Habtamu de Hoop (GroenLinks-PvdA) sloot zich daarbij aan, en hoopt dat Keijzer als minister het recht op wonen laat voorgaan op het recht van een vrij uitzicht.

Keijzer verweet De Hoop dat hij zich niet had verdiept in de kwestie. „Verdiep je in het dossier voordat je hier deze stelling zo neerlegt.” Het ging er volgens haar niet om dat het een wooncomplex voor dementerende ouderen betreft, maar vooral dat er op die plek wordt gebouwd. „Laten we met elkaar proberen wat minder polariserend op te treden”, verzuchtte de beoogd bewindsvrouw.

Opmerking over Jodenhaat

Ook over haar omstreden opmerking dat in islamitische landen „jodenhaat bijna onderdeel is van de cultuur” werd Keijzer aan de tand gevoeld door oppositiepartijen. Ze voelt er niets voor om daarop terug te komen. De aanstaand minister antwoordde dat ze daarmee naar eigen zeggen vrij genuanceerd heeft aangegeven wat op dit moment wel een probleem is.

In het coalitieakkoord van de vier partijen PVV, VVD, NSC en BBB staat dat kennis van de Holocaust onderdeel wordt van het integratietraject. Dat is vooral bedoeld voor vluchtelingen uit islamitische landen, legde de aanstaande bewindsvrouw uit in het programma Sophie & Jeroen. Inmiddels heeft een groep van onder anderen juristen en advocaten aangifte gedaan tegen Keijzer, omdat ze zich schuldig zou hebben gemaakt aan groepsbelediging.

„We zullen problemen moeten blijven benoemen”, stelt Keijzer op een vraag van DENK-Kamerlid Ismail el Abassi. El Abassi benadrukt dat Keijzer eerder vandaag opriep niet te polariseren. Bij wijze van vergelijking wees de BBB-politica er tegenover PvdD-Kamerlid Christine Teunissen op dat haar partij „ook een bepaalde mening heeft over agrariërs die niet de mijne is”. Met haar opmerking wilde Keijzer niet zeggen dat alle moslims hetzelfde denken, verduidelijkte ze.

Reacties