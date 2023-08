Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Moet je nu eigenlijk koud of warm douchen om af te koelen in de zomer?

Na weken regen schijnt in Nederland eindelijk weer de zon. Met die hete, zweterige dagen wil je natuurlijk wel wat verkoeling. Maar kun je in de zomer beter onder een warme of een koude douche staan?

Op hete dagen in de zomer is het verleidelijk om een koude douche te nemen. De frisse straal lijkt wonderen te doen, maar in de praktijk zit het iets anders in elkaar.

Afkoelen met koud water in de zomer

Een frisse duik nemen in de zee of in een beekje is niets nieuws. Al eeuwenlang hebben mensen op die manier de hitte overleefd. Maria Hopman, hoogleraar fysiologie van de Radboud Universiteit, vertelde aan Quest: „Metingen bewijzen dat de koelkracht van water 25 keer groter is dan die van lucht. Bij een extreme hittegolf kan een koud bad zelfs levens redden.”

Een ijsbad met bewegend water is de meest effectieve manier om af te koelen in de zomer. Maar verschillende onderzoeken laten zien dat onderdompeling in water van 20 graden ook al effect heeft. Je lichaam koelt dan met 0,14 graden per minuut af.

Een koude douche is iets minder effectief omdat het maar een klein deel van je huid blootstelt aan koel water. Toch kan een douche van 20,8 graden nog steeds zorgen voor een temperatuurdaling van 0,07 graad per minuut.

Moet je nu koud of warm douchen?

Er zijn echter genoeg andere opvattingen over de effecten van een frisse douche tijdens de zomer. Sommige mensen geloven dat het je lichaamswarmte juist vasthoudt en ervoor zorgt dat je van binnen opwarmt. Hoewel deze bewering niet helemaal klopt, is het geen broodje aap verhaal.

Hein Daanen, hoogleraar thermoregulatie van de Vrije Universiteit Amsterdam, vertelt aan Quest dat de effecten te maken hebben met hoe lang je met het koude water in contact bent.

„Als je in koud water wordt ondergedompeld, daalt je huidtemperatuur snel, maar je kerntemperatuur stijgt juist licht. Dit komt door vaatvernauwing en een tijdelijke toename van warmteproductie. Na ongeveer tien minuten dringt de kou echter door tot je kern, waardoor je begint te rillen.”

Thee drinken blijkt ook effectief

Volgens Daanen is het een onomstotelijk feit dat je door koud te douchen uiteindelijk afkoelt. Maar er zijn genoeg andere manieren om je lichaamstemperatuur te laten dalen in de zomer. Er wordt bijvoorbeeld vaak gezegd dat thee kan helpen bij het verkoelen.

Daanen zegt dat dit kan werken, maar dat andere omstandigheden hier ook een rol in spelen. „Op een hete, droge dag kan het drinken van hete thee je net dat extra zetje geven om te gaan zweten en uiteindelijk meer af te koelen. Een ander trucje is jezelf besproeien met een plantenspuit. Daarmee geef je je huid een instant ‘zweetlaag’ die vanzelf warmte uit je lichaam onttrekt.”