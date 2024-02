Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meer jongeren plegen eerste misdrijf: ‘Veelal met andere leeftijdsgenoten’

Het aantal jongeren tussen de 12 en 18 jaar dat een misdrijf begaat of het criminele pad bewandelt, neemt toe. De politie pakt vaker jonge jongens en meisjes op.

Ewout Genemans kaartte het in Bureau Rotterdam al aan. Ook veel jongeren begeven zich op het criminele pad. In het programma waren regelmatig jongeren te zien die mensen lastigvielen of bedreigden.

Recent kwam nog het nieuws naar buiten over de piepjonge fatbike-bende die steden als Aerdenhout, Haarlem en Bloemendaal in de regio Kennemerland terroriseerde. En experts spraken bij Renze hun zorgen uit over de jonge uithalers van drugscontainers in de Nederlandse havens. Het zou om uithalers gaan van zo’n 14 of 15 jaar oud.

Meer ‘eerste misdrijven’ onder jongeren

Het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) signaleert ook dat steeds meer jongeren misdrijven begaan. Zo werden in 2022 17.000 jongeren tussen de 12 en 18 jaar verdacht van een misdrijf. Daarvan deed 11.000 dit voor het eerst in hun leven. En daarmee ligt het aantal jonge ‘first offenders’ in 2022 op zo’n 66 procent. Niet eerder was dit aantal zo hoog.

De meeste misdrijven onder de jonge generatie gingen om winkeldiefstal. In sommige gevallen ging het om mishandeling en geweldpleging.

Jongens en meisjes vaker criminele pad

Zowel jongens als meisjes bewandelden vaker het criminele pad, aldus het CBS. Ruim 80 procent van de 4000 minderjarige meisjes die verdacht werden van een misdrijf, ging voor het eerst de fout in. In 2014 was dit 70 procent.

En van de ongeveer 13.000 verdachte jongens, pleegde zo’n 60 procent hun eerste misdrijf. In 2014 was dit ongeveer de helft.

Meer misdrijven samen met andere leeftijdsgenoten

Uitgebreider onderzoek van het CBS toonde aan dat minderjarigen vaker in groepsverband een misdrijf plegen. Bij 10,7 procent van de zaken over jongeren tussen de 12 en 18 jaar, stond een medeplichtige of medepleger terecht. Volgens het CBS werkten minderjarigen bij bijvoorbeeld misdrijven als oplichting of brandstichting, veelal samen met leeftijdsgenoten.

Reacties