Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jonge fatbike-bende terroriseert, mishandelt en intimideert Noord-Holland: ‘Zijn tussen 12 en 15 jaar’

Een jonge fatbike-bende terroriseert onder meer steden als Aerdenhout, Haarlem en Bloemendaal in de regio Kennemerland. Wie op het verkeerde moment deze groep jongelui tegenkomt, kan te maken krijgen met mishandeling of intimidatie.

De fatbike-bende, oftewel een groep jongeren op dure elektrische fietsen, valt jong en oud lastig. NH Nieuws schreef er al meermaals over, want inmiddels teistert de bende al een behoorlijke periode de regio Kennemerland. Vooral andere jongeren lijken het doelwit. En via social-media-kanalen als snapchat houdt deze groep met elkaar contact én filmen ze regelmatig hun daden.

Fatbike-bende teister Noord-Holland

In RTL Boulevard verschijnen een aantal jonge slachtoffers die vertellen over de bende. Een slachtoffer vertelt dat er twintig kinderen om haar heen stonden. En een ander slachtoffer legt uit dat hij plotseling gegrepen werd.

Uitschelden, vuurwerk, fysiek geweld en beroving, het zijn allemaal acties waar de bende zich schuldig aan maakt. Maar niet alleen jongeren worden geteisterd. Ook dook een video op dat jongeren met hun fatbike op de schuifdeuren van een Jumbo inrammen en ook in Bloemendaal hebben bewoners last van deze onhandelbare jongeren.

Jongeren terroriseren op straat

Op social media gaan video’s rond waarop de daden van de jongeren te zien zijn. Filmpjes waarop ze iemand omsingelen en slaan. Via snapchat communiceert de bende met elkaar en kunnen ze elkaar makkelijk opzoeken en versterken.

Advocaat Clarice Stenger vertelt bij RTL Boulevard dat plaatsen als Bloemendaal, Bennebroek en Aerdenhout nu niet de „minste buurten zijn”. Volgens haar komen de jongeren van de fatbike-bende uit verschillende lagen van de samenleving. Maar vallen ze meestal in de leeftijdscategorie van 12 tot 15 jaar.

Optreden door ouders, politie en justitie

De slachtoffers durven niet naar de politie te stappen, volgens Stenger. Ze legt uit dat het een vervelend probleem is, maar dat de politie hier zeker iets aan kan doen. Zij oppert een samenscholingsverbod en om sommige bendeleden toch op te pakken en vast te zetten. „Dit zijn nog niet de jongens bij wie het ook statusverhogend is als je vast komt te zitten.”

NH Nieuws schrijft vandaag dat de burgemeesters van Bloemendaal, Heemstede, Haarlem en Velsen de koppen bij elkaar steken. De politie en het Openbaar Ministerie worden nauw betrokken in de samenwerking. In die gezamenlijke aanpak is ook een belangrijke rol weggelegd voor de ouders, benadrukken de burgmeesters.

Reacties