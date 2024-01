Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Uithalers’ die drugscontainers leeghalen blijken steeds vaker kinderen: ‘Veel jongens van 14 jaar’

De leeftijden van jongens die drugscontainers leeghalen in Nederlandse havens, uithalers genoemd, liggen steeds lager. Dat zeiden experts in Renze gisteravond. Steeds vaker zien ze uithalers van zo’n 14 of 15 jaar. „Daar zit onze zorg.”

De Nederlandse douane neemt fors meer cocaïne in beslag die de havens is binnengesmokkeld. Er werd afgelopen jaar 60.000 kilo onderschept. In Rotterdam alleen al werd meer dan 45.000 kilo van het witte poeder in beslag genomen, met een straatwaarde van 3,5 miljard euro. In 2022 wist de douane 51.000 kilo cocaïne tegen te houden.

Dat maakte staatssecretaris Aukje de Vries van Toeslagen en Douane gisteren bekend. In Rotterdam werd 2000 kilo minder in beslag genomen dan het jaar daarvoor. En dat is geen slecht nieuws, volgens Peter van Buijtenen, directeur Douane Rotterdam Haven. „We denken dat we dat voor elkaar gekregen hebben door meer en slimmer te controleren.” Dat zorgt ervoor dat in andere havens gezocht wordt naar drugssmokkel, zoals de haven van Vlissingen.

Aantal uithalers nam flink toe

Ook het aantal opgepakte uithalers nam flink toe. Dat is in een jaar tijd verdubbeld naar vijfhonderd, zegt Jan Janse, chef Rotterdamse zeehavenpolitie. De uithalers slaan toe op het moment dat een container apart wordt gezet voor een controle. „Dan moet hij snel in een container die is vrijgegeven voor controle en dan wordt de drugs op een stille plek uit de container gehaald.”

De uithalers komen het terrein op via onder andere ‘Trojaanse containers’, (half) lege containers. Janse: „Daar stoppen ze een aantal mensen in en dan rijden ze door de poort. Dat is één manier. Maar het zijn hele grote terreinen, met hele hoge hekken. Er is altijd wel een plek waar je onderdoor kunt bijvoorbeeld. Of in de kofferbak bij iemand.”

Uitzonderlijk jong

Dat het aantal aanhoudingen van uithalers is verhoogd, daar zit de zorg niet, zegt Janse. „Waar we ons wel zorgen over maken is dat het om hele jonge mensen gaat. We zien, zeker de laatste weken, veel jongens van veertien of vijftien jaar. En die jongens krijgen echt niet veel geld. Die gaan weg met misschien 500 of 1000 euro.” De gemiddelde leeftijd van uithalers ligt tussen de 18 en de 22 jaar, zegt Janse.

Als de beloning zo laag is, tegenover zo’n grote pakkans, waarom doen ze het dan, vroeg presentator Renze Klamer Janse. „Dat is nou precies de vraag die wij elkaar ook steeds stellen. Dat snappen we niet helemaal. We zijn gewend dat criminelen denken: wat is de pakkans, en wat levert het me op? Als daar een beetje een goede verhouding in zit, dan doe je je ding. Deze hele jonge jongens schijnen zo niet te denken. Want de pakkans is enorm en het levert nauwelijks iets op. Waarom doen ze het dan toch?”

Volgens Janse ligt dit mogelijk aan groepsdruk. „Dat het alleen maar gaat om erbij te horen. Als je veertien, vijftien bent is dat de belangrijkste reden van je bestaan: ergens bij horen.”

Reacties