Douwe Bob twee maanden clean: ‘Als ik drink, maak ik te veel stuk’

Het gaat Douwe Bob weer voor de wind. Niet alleen heeft hij de drank afgezworen, er ligt ook een nieuw album in de schappen.

De zanger liet zich in november opnemen in een kliniek in Thailand omdat hij worstelde met een ‘serieus alcoholprobleem’. De druppel was dat Douwe Bob in Abcoude ruzie had gekregen en iemand een tik had gegeven. Hij zag een filmpje van zichzelf en schrok daar zo van dat hij besloot zijn verslaving aan te pakken. Inmiddels is Douwe Bob twee maanden clean.

Nieuw hoofdstuk voor Douwe Bob

Op Valentijnsdag kwam zijn nieuwe album uit: Where did all the cool kids go. Hij schreef de nummers voor zijn periode in Thailand. „Het is een vrij moderne sound, het is dansbaar. Het is in ieder geval het meest positieve album dat ik heb gemaakt”, vertelt Douwe Bob aan Shownieuws.

De zanger is helemaal klaar met de drank. „Ik dacht: het is gewoon tijd voor een nieuw hoofdstuk en daar past alcohol gewoon niet meer bij voor mij. Ik heb gewoon zin om te knallen, mooie dingen te maken, veel te spelen en veel te genieten van mijn kinderen. En dat gaat gewoon niet met die troep.”

Verloofde Anouk en kinderen helpen Douwe

Eerder zei Douwe Bob tegen het Algemeen Dagblad dat zijn verloofde Anouk hem helpt om van de drank af te blijven. „Zij heeft aan mij gezien wat alcohol kapotmaakt. Ik heb mijn vader verloren aan de drank, je zou denken dat ik er daarom een afkeer van zou hebben gekregen.” Douwe Bobs vader Simon Posthumus vocht zijn leven lang tegen een drank- en drugsverslaving en overleed aan Korsakov.

Zelf heeft Anouk geen zin meer om te drinken. „Van mij mag ze hoor, ik heb er een hekel aan als mensen het alleen voor mij laten staan.” Ook doet Douwe Bob het voor zijn drie kinderen. „Ik vind mezelf alleen een leuke gast als ik een goede vader of een goede man ben. En dat ben ik niet als ik drink, dan maak ik te veel stuk. That’s it”.

