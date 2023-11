Bureau Rotterdam-kijkers ontdaan door heftige aflevering: ‘Ik ben er naar van’

Ewout Genemans maakt heel wat mee in Bureau Rotterdam. Maar de kijkers bestempelen de aflevering van gisteravond als een van de heftigste tot nu toe. Vooral dierenleed en een man die een zware mishandeling niet overleeft, maken menig kijker verdrietig.

Genemans loopt met zijn programma mee met de Rotterdamse politie. Eerder zagen we hoe sommige agenten het ook niet altijd voor elkaar krijgen om zich groot te houden en schrokken kijkers ook van de suïcidale jongeren die van de Erasmusbrug wilden springen.

Maar gisteravond blijkt de uitzending voor veel kijkers heftig te zijn. Bij een woningbrand zijn de bewoners niet thuis, maar de huisdieren zijn wel nog binnen. De brandweer mag vanwege veiligheidsredenen niet naar binnen. Uiteindelijk blijkt dat er een hondje binnen in het huis was. „Ik denk dat ze het hondje gevonden hebben. Er ligt een soort lijkzak”, zegt agent Alex.

Uiteindelijk blijken er nog twee hondjes te zijn. „Een woning vult zich met rook en de dieren kunnen geen kant op”, zegt agent Andrea. Later blijkt ook een papegaai de brand niet te hebben overleefd. Een hondje blijkt uiteindelijk de brand wel overleefd te hebben. „Ik ben er helemaal naar van”, zegt Genemans.

De dieren blijken gestikt door de rook. De bewoners zijn geschrokken als ze thuiskomen. Ook agent Alex is er van ontdaan. „Vaak loopt het wel goed af, maar vandaag iets minder. Heel naar.” Eerder waren kijken ook van slag van een andere aflevering met dierenleed. Toen werd een hondje doodgebeten door een andere hond.

Maar aan het eind van de uitzending komt nog een heftiger verhaal voorbij. Een man blijkt te zijn mishandeld door tien buurtbewoners. De man zou regelmatig hebben geklaagd vanwege overlast en meldingen hebben gemaakt bij politie en instanties. Maar tevergeefs. De man blijkt uiteindelijk zwaar te zijn toegetakeld en overleeft de mishandelingen niet. De politie doet nog onderzoek naar deze zaak.

Kijkers blijken ontdaan van het droevige laatste verhaal. Het feit dat de man meermaals om hulp heeft gevraagd en uiteindelijk overleden is, maakt kijkers boos en verdrietig.

Wat een heftige aflevering van #bureaurotterdam vanavond. Niet alleen dierenleed en bloed in overvloed, maar ook nog eens reanimatie in een mogelijke moordzaak. Ik blijf dit een indrukwekkend programma vinden. #RTL4

#bureauRotterdam Begrijp me niet verkeerd maar mijn hart breekt toch altijd een beetje meer bij dieren in dit soort situaties. Dieren kunnen niet weg, mensen wel. Mensen hebben nog een kans. Het kansloze van die dieren is wat mij extra breekt.

— Floor Janssen (@janssensnuf) November 28, 2023