Sanil B. in hoger beroep Mallorcazaak: ‘Heb me misdragen, maar was niet de bedoeling om hem pijn te doen’

Het gerechtshof in Leeuwarden behandelt vanaf vandaag het hoger beroep van de beruchte Mallorcazaak. Daar werden de verdachten geconfronteerd met de beelden van het uitgaansgeweld en kwam verdachte Sanil B. (21) aan het woord.

De Mallorcazaak draait om een serie geweldsincidenten op het Spaanse eiland, waarbij de 27-jarige Carlo Heuvelman overleed.

Waar gaat de Mallorcazaak over?

Uit de rechtszaak is nooit helemaal duidelijk geworden wat zich precies heeft afgespeeld op de vroege ochtend van 14 juli 2021 in El Arenal. Wel weten we dat Heuvelman kort na 02.00 uur samen met vrienden ernstig mishandeld werd tijdens een confrontatie op de boulevard. Hij bezweek vier dagen later aan zijn verwondingen.

De verdachten stonden ook terecht voor een aantal andere mishandelingen die op dezelfde avond plaatsvonden. Volgens de officier van justitie lieten zij ‘een spoor van geweld’ achter.

Welke straffen werden opgelegd in de eerdere rechtszaak? ⚖️ Sanil B. werd als enige schuldig bevonden aan de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman. Hij werd vorig jaar door de rechtbank in Lelystad veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar voor het medeplegen van doodslag op Heuvelman en twee pogingen tot doodslag. Sanil B. heeft, net als zijn medeverdachten, altijd ontkend dat hij Heuvelman iets zou hebben aangedaan. Zes andere mannen uit de vriendengroep kregen gevangenisstraffen tussen 12 en 30 maanden. Zowel het OM als de advocaat van Sanil B. ging in hoger beroep.

Eerste dag van hoger beroep Mallorcazaak

De eerste zittingsdag van het hoger beroep stond in het teken van twee vechtpartijen waar de gewelddadige avond in juli 2021 mee begon. Het hof toonde beelden van de vechtpartij voor de bar Level Dining Lounge, waarop is te zien dat een slachtoffer uit Heerhugowaard werd geschopt en geslagen. Vier verdachten die vorig jaar door de rechtbank zijn veroordeeld voor deze poging tot doodslag, zeiden bij het hof dat ze geen intentie hadden om het slachtoffer in levensgevaar te brengen.

„Ik weet dat ik me heb misdragen”, zei verdachte Sanil B. (21). „Ik ben hier niet om mijn daden goed te praten.” Hij kan zich niet herinneren dat hij het slachtoffer uit Heerhugowaard heeft geschopt, al is dat wel op de beelden te zien. „Ik weet dat het mijn intentie nooit was om hem pijn te doen.”

Op vragen van de voorzitter waarom hij op het hoofd van het slachtoffer richtte, zei B.: „Ik herinner me dat moment niet, dus ik kan er niet over verklaren.” Hij zei dat hij handelde in emotie, zonder doel.

‘Domme keuze’

Ook de andere verdachten zeggen geschrokken te zijn na het opnieuw zien van de beelden. Kaan B. (21): „Ik heb een stomme beslissing gemaakt. Ik ben wel mee gaan doen en dat was een domme keuze.” Daan van S. (20), die het slachtoffer schopte ter hoogte van zijn knieën, zei: „Ik begrijp nog steeds niet wat me bezielde om dat te doen.” Mees T. (20) was zich er niet van bewust dat hij met vijf vrienden tegen twee tegenstanders vocht: „Ik ben er achteraf van geschrokken.”

Morgen behandelt het hof in Leeuwarden de dood van Carlo Heuvelman, samen met een poging tot doodslag op een vriend van hem. Vrijdag maken de nabestaanden gebruik van hun spreekrecht.

Op 14 maart doet het gerechtshof uitspraak in de zaak. Het hof trekt elf dagen uit voor de inhoudelijke behandeling.

