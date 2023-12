Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kun je ontdooid eten opnieuw invriezen?

Zeker als je alleen woont, is de vriezer je beste vriend. Maar mag je een ontdooide maaltijd eigenlijk opnieuw invriezen, of is het beter om het kliekje rechtstreeks in de vuilnisbak te kieperen?

Hierover bestaan – zoals wel vaker het geval als het over voedsel en gezondheid gaat – een aantal tegenstrijdige geluiden.

Het Voedingscentrum is onverbiddelijk: nee, je kunt ontdooid maaltijden beter niet opnieuw invriezen. „De kans is groter dat mogelijk aanwezige ziekmakende bacteriën dan uitgroeien tot aantallen waar je ziek van kunt worden”, schrijft de organisatie op haar website.

Volgens het Voedingscentrum groeien bacteriën door temperatuurschommelingen. En dat is juist wat er gebeurt als je eten ontdooit, opwarmt, laat staan, laat afkoelen en weer invriest. Hoe meer bacteriën er in je eten zitten, hoe groter de kans is dat je ziek wordt.

‘Als je correct hebt ontdooid, kun je een tweede keer invriezen’

Maar, zo meldt Quest, een Amerikaanse organisatie voor voedsveiligheid spreekt juist van een mythe. Volgens hen kun je eten wél opnieuw invriezen. Je moet dan wel je eten in de koelkast ontdooien en niet op het aanrecht. Ook moet je het eten nog niet opnieuw verwarmd hebben, want dan is het wel rijp voor de vuilnisbak.

De Belgische wetenschapper Eric De Maerteleire (bio-ingenieur en doctor in de Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen) zei ook tegen het Algemeen Dagblad dat een tweede keer invriezen kan. „Tenminste, als je het correct hebt ontdooid. Ontdooid voedsel kun je opnieuw invriezen op voorwaarde dat je het in de koelkast hebt laten ontdooien, dat de temperatuur niet boven de 4°C is geweest en dat het niet bedorven is. Dat geldt zowel voor rauw vlees, gevogelte, vis en zeevruchten, als groenten en brood.”

Hier zit wel een kanttekening bij. „Wat dan weer geen goed idee is, is het opnieuw invriezen van restjes van maaltijden. Gedurende de maaltijd zijn er massaal bacteriën uit de omgeving in terechtgekomen. Hierdoor neemt het aantal bacteriën toe en is er kans op voedselvergiftiging wanneer het product later wordt ontdooid.”

‘Voedsel buiten koelkast nooit een goed idee’

Ook levensmiddelentechnoloog Matthijs Dekker en hoogleraar Marcel Zwietering noemen het tegenover NU.nl veilig. „Het is inderdaad veilig om diepvriesvoedsel na eenmaal ontdooien opnieuw in te vriezen. Na het bereiden van rauw voedsel dat eerder bevroren was, is het ook veilig om het gekookte voedsel in te vriezen als het niet te lang buiten de koelkast is bewaard. Voedsel lang buiten de koelkast bewaren is nooit een goed idee, dat staat eigenlijk los van het invriezen.”

Kortom: wil je echt op veilig spelen, vries je kliekjes dan niet opnieuw in. Maar zolang je je maaltijden in de koelkast ontdooit en nog niet opnieuw heb opgewarmd, lijkt er weinig aan de hand te zijn.

