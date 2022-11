Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verdachten Mallorcazaak verdwijnen achter de tralies: straffen tot zeven jaar

Vandaag vond in de rechtbank in Lelystad de ontknoping van de geruchtmakende Mallorcazaak plaats. De rechter heeft gevangenisstraffen opgelegd die oplopen tot zeven jaar. Sanil B. werd als enige schuldig bevonden aan de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman.

Uit de rechtszaak is nooit helemaal duidelijk geworden wat zich precies heeft afgespeeld op de vroege ochtend van 14 juli 2021 in El Arenal. Wel weten we dat Heuvelman kort na 02.00 uur samen met vrienden ernstig mishandeld werd tijdens een confrontatie op de boulevard van de Spaanse badplaats. Heuvelman bezweek vier dagen later aan zijn verwondingen. De verdachten staan niet alleen terecht voor de dood van Heuvelman, maar ook voor een aantal andere mishandelingen die op dezelfde avond plaatsvonden. Volgens de officier van justitie lieten zij ‘een spoor van geweld’ achter.

Mallorcazaak: hoogste straf voor Sanil B.

De hoogste straf die de rechtbank oplegde is voor Sanil B. (20). Hij verdwijnt zeven jaar achter de tralies. Op zijn schoen was een DNA-spoor van het slachtoffer gevonden. „Je bent die nacht verschrikkelijk de fout ingegaan en hebt je ongekend gewelddadig gedragen”, zei de rechter tegen B. „Zonder aanleiding gepleegd zinloos en extreem uitgaansgeweld.”

Tegen B. was vorige maand een celstraf van tien jaar geëist voor het fatale uitgaansgeweld. De straf viel onder andere lager uit vanwege zijn jeugdige leeftijd en blanco strafblad. Ook denkt de rechter dat B. geen volle opzet heeft gehad voor de dood van Heuvelman, al aanvaardde hij wel het risico op de dood door zo gewelddadig tekeer te gaan. B. heeft, net als zijn medeverdachten, altijd ontkend dat hij Heuvelman iets zou hebben aangedaan. De rechtbank gelooft hem niet.

Mees T. en Hein B. flink lager gestraft

Tegen medeverdachten Mees T. (19) en Hein B. (19) waren straffen van acht jaar geëist, maar volgens de rechtbank ontbreekt het bewijs voor hun betrokkenheid bij de doodslag op Heuvelman. Tegelijkertijd gaat de rechtbank er wel vanuit dat Sanil B. de doodslag heeft gepleegd „met een of meer anderen”. Maar wie dat is geweest, blijft dus onbekend. Een „onbevredigend resultaat”, vindt de rechtbank. De rechter legde T. en B. voor ander geweld waarbij zij betrokken waren 30 maanden op.

Voor de andere verdachten waren werkstraffen geëist, maar dat vond de rechtbank onvoldoende recht doen aan de ernst van de feiten en de gevolgen daarvan. De werkstraffen zijn daarom vervangen door forse en deels voorwaardelijke celstraffen van twaalf tot dertig maanden.