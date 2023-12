Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Caroline van der Plas wil Sweet Caroline in top 10 van Top 2000 krijgen en blikt vooruit op gesprekken met Plasterk

Vorige week vrijdag zijn de stembussen voor de NPO Radio 2 Top 2000 geopend. Als het aan Caroline van der Plas ligt, belandt Sweet Caroline dit jaar in de top 10. De BBB-voorvrouw voert campagne om haar lijflied de gedroomde plek te bezorgen. Bij de NPO legt ze uit hoe dit zit en ging ze bovendien dieper in op de gesprekken met verkenner Ronald Plasterk.

In het Radio 2-programma Top 2000 Stemweek kondigde ze aan dat er de komende twee weken alles aan gaat doen om Sweet Caroline in de top 10 te krijgen.

Caroline van der Plas over Sweet Caroline in de top 10

Vanochtend legde de BBB-leidster in Goedemorgen Nederland uit waar haar vurige wens vandaan komt. „Ik moet een beetje afkicken van de verkiezingen, dus dan doen we het maar op deze manier”, lacht ze. „Eigenlijk is het constant verkiezingstijd geweest, van de Provinciale Staten tot nu. Dus ik dacht: laten we het jaar mooi afsluiten met de stemweek voor de Top 2000.”

Het nummer zakte vorig jaar nog van plek 144 naar 169. Is een plek in de top 10 dan niet een beetje te ambitieus? „Ach ja, je moet altijd ergens een ambitie stellen. Het leek mij mooi om de top 10 te doen. Je hoort het nummer overal voorbijkomen, in voetbalstadions en op tentfeesten. Iedereen wordt er altijd helemaal vrolijk van. Misschien is iedereen genegen een keertje extra op Neil Diamond te stemmen. Dat zou mooi zijn.”

‘We moeten recht doen aan de verkiezingsuitslag’

Van der Plas ging in het NPO-programma ook in op het formatieproces. Vandaag begint de tweede gespreksronde met verkenner Ronald Plasterk. Hij ontvangt naast V\an der Plas ook Geert Wilders (PVV), Dilan Yeşilgöz (VVD) en Pieter Omtzigt (NSC).

Van der Plas heeft er vertrouwen in. „Ik had vorige keer een mooi gesprek met Ronald Plasterk, dus dat zal deze keer ook zo zijn. Ik zal hem daar ook nog een stemadvies geven”, grapt ze, doelend op haar campagne voor Sweet Caroline.

Waar de gesprekken vandaag echt over gaan, weet Van der Plas nog niet. „Over de verkiezingen natuurlijk, over duiding en hoe het nu verder moet. Ik heb geen inhoudelijke agenda gekregen van hem. Het verraste me eerlijk gezegd wel een beetje dat er een tweede gesprek kwam. Ik kan me niet herinneren dat dat vorige keer is gebeurd, maar toen had ik ook nog maar één zetel, dus wie weet lag ik er gelijk al uit in de eerste ronde. Maar we gaan het zien vanmiddag.”

De formatiepuzzel bleek tot nu toe pittig, maar Van der Plas vindt het ‘logisch’ dat er wordt geprobeerd om alsnog een opening te vinden. „Ik vind dat we wel recht moeten doen aan een verkiezingsuitslag. Dat wil niet zeggen dat ik gelijk met Wilders wil regeren. Maar ik vind dat we wel onderling met Wilders en de andere partijen moeten spreken. Welke obstakels er mogelijk zijn.”

