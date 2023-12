Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kunnen we deze week nog meer winters weer verwachten?

De afgelopen dagen was het volop winters weer. Niet alleen was het bibberen geblazen, het heeft gisteravond zelfs gesneeuwd. Blijft dat zo?

Volgens Weeronline laten we de koude periode achter ons. De temperaturen gaan omhoog. Fijn als je een koukleum bent, maar het houdt ook in dat de sneeuwpret voorbij is.

Code geel vanavond

Vanavond en vannacht blijft de noordelijke helft van ons land kans maken op af en toe natte sneeuw of sneeuw, meldt de weersite. Toch begint ook daar de temperatuur al aan een voorzichtige stijging.

🚗 Vanavond code geel Er geldt vanavond opnieuw code geel voor de noordelijke provincies vanwege gladheid op de weg. In Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel waarschuwt het KNMI dat verwachte sneeuwval weer voor gladde wegen kan zorgen. Code geel geldt in Drenthe en Overijssel van 20.00 uur tot 08.00 uur en in Friesland en Groningen van 22.00 tot 11.00 uur. Volgens Rijkswaterstaat wordt er vanavond een zware spits verwacht. In de provincies waar code geel niet geldt, kan regenval alsnog voor verkeershinder zorgen. Daarnaast waren volgens de spitsverwachting de vorige maandagavondspitsen ook erg druk.

Sneeuwpret binnenkort voorbij

De sneeuwpret zet de komende dagen niet door. Volgens Weeronline stijgen de temperaturen door een zachte luchtstroom. Mogelijk wordt het in de loop van de week zelfs 10 graden in de zuidelijke gebieden van ons land.

Morgen blijft het weerbeeld ronduit grijs en druilerig. In Friesland en Groningen is het nog altijd koud genoeg voor natte sneeuw, maar de verwachting is dat deze sneeuw niet meer blijft liggen. De middagtemperatuur loopt uiteen van 2 tot 7 graden.

Woensdag is er ‘s ochtends nog wat regen, maar ’s middags zal het op de meeste plekken droog blijven. Daarbij breekt zelfs af en toe de zon door. Het wordt woensdagmiddag 4 tot 8 graden.

De rest van de week is wisselvallig. Donderdag neemt de bewolking toe, maar tot de avond lijkt het droog te blijven. Met temperaturen tussen de 2 en 6 graden schurkt de koudere lucht toch weer tegen ons land aan.

Het weer dit weekend en met kerst

Vrijdag en komend weekend verandert daaraan weinig. Er is kans op nachtvorst en neerslag, maar de kans op sneeuw is klein. Ook wordt er op zaterdag een zonnetje verwacht.

Weeronline heeft zich ook alvast voorzichtig gewaagd aan een voorspelling voor kerst. De voorzichtige verwachting is dat deze kerst zachter dan gemiddeld uitvalt, net als de afgelopen jaren.

