Mallorca-verdachten lieten spoor van geweld achter: ‘Had nooit mogen gebeuren’

Vandaag staan vijf Hilversumse verdachten terecht voor de fatale mishandeling (en andere mishandelingen) op het Spaanse eiland Mallorca. Volgens de officier van justitie lieten zij ‘een spoor van geweld’ achter.

De 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen kwam om het leven als gevolg van de gewelddadigheden. Het Openbaar Ministerie ziet die mishandeling als doodslag. Twee andere slachtoffers zijn ook mishandeld, dat ziet het OM als poging tot doodslag. Zij lagen namelijk tijdens twee afzonderlijke vechtpartijen op de grond, waarna de belagers bleven trappen en schoppen. Een van de slachtoffers behoorde tot de vriendengroep van Heuvelman.

Eén van de slachtoffers had een gebroken neus, anderen liepen een bloedneus en een gebroken duim op en een van hen had nekletsel door verschoven nekwervels. Ook waren er slachtoffers met blauwe plekken aan armen en benen en gezwollen lippen. Eén slachtoffer, Heuvelman dus, overleed.

Hoofdverdachte in Mallorca-zaak: ‘Niet gevochten met Carlo Heuvelman’

De hoofdverdachte in deze zaak is Sanil B., een 19-jarige man uit Hilversum. Hij ontkent dat hij heeft gevochten met Carlo Heuvelman. „Ik heb hem niet geslagen of geschopt”, zei B. vandaag in de rechtbank in Lelystad.

„Van begin af aan heb ik openheid van zaken gegeven”, zei B. „Ook over zaken waar getuigen niet over hebben verklaard. Ik heb niet met Carlo gevochten. Ik ben daar niet verantwoordelijk voor.”

Maar er is recent DNA-onderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat DNA op de schoen van B. gerelateerd kan worden aan Heuvelman. Daar confronteerde de rechter B. mee. „Dat laat ik aan mijn advocaat over”, reageerde de verdachte. „Bij mijn arrestatie heb ik meteen gezegd welke schoenen ik aan had in Mallorca en welke niet. Met de dood van Carlo heb ik niets te maken.” De advocaat van B. schoof enkele weken geleden overigens aan bij Op1, waar veel kijkers woedend over waren.

‘Had nooit mogen gebeuren’

B. wordt niet alleen verdacht van doodslag, maar ook twee pogingen tot doodslag. Hij erkent dat hij met andere slachtoffers heeft gevochten, ook met een vriend van Heuvelman. Beelden van deze poging tot doodslag zijn verspreid op GeenStijl. „Ik heb hem geschopt en geslagen, maar waar precies weet ik niet meer”, zei B. over de mishandeling van de vriend van Heuvelman. Over een eerder incident bij café De Zaak zei B. dat hij betrokken was, maar dat hij het slachtoffer niet heeft geschopt toen die al op de grond lag.

„Het is niet te beseffen hoe erg het is”, zei B. „De avond is in een grote chaos ontploft. Het had nooit mogen gebeuren.”