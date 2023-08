Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Weetjes en tips over Pride Amsterdam: Transboot voorop, Surinaamse boten in de stoet

Pride Amsterdam is begonnen! #Youareincluded is dit thema, dus dat schept gelijk duidelijkheid: Pride is er voor iedereen. Volledig zijn is ondoenlijk, maar Metro zet hierbij wat tips, weetjes en feitjes op een rij.

Serieus benaderd zegt #YouAreIncluded natuurlijk meer over de kern van het evenement: aandacht voor de diversiteit binnen de lhbti-gemeenschap en iedereen die strijd voor gelijke rechten. Of het nou het OLVG-ziekenhuis met een regenboog-ingang of dierentuin ARTIS is, dat al vóór Pride er ooit was met aandacht voor het onderwerp begon: een groot deel van Amsterdam doet mee. Een flink deel ook niet, maar die mensen zitten thuis alleen maar op twitteren te foeteren dat het allemaal verschrikkelijk is. Metro richt zicht op daar waar het om gaat: Pride Amsterdam en die soms half miljoen bezoekers die het wél graag vieren.

Pride Amsterdam 2023

Hoe lang bestaat het festijn al eigenlijk?

In 1996 was Pride Amsterdam er voor het eerst en wordt altijd gehouden ‘rond’ het eerste weekend van augustus. De naam verandert alleen weleens. In het begin was het (hééél anders) Amsterdam Pride, van 2007 tot en met 2016 Amsterdam Gay Pride en sindsdien Pride Amsterdam. Iets soortgelijks is Roze Zaterdag. Die dag is altijd eind juni / begin juli, maar telkens in een andere stad (dit jaar voor het eerst in Zeeland).

Er was toch vorige week ook Queer Amsterdam? Hoe zit dat?

Klopt. Het feest in de hoofdstad is opgedeeld in twee weken, met verschillende organisaties. Queer Amsterdam en Stichting Pride Amsterdam gaan niet helemaal lekker samen, maar ruzie is er zeker niet. Het nieuwe jasje duurt nu dertien dagen in plaats van negen. Queer Amsterdam ging net iets verder en vindt, die discussie loopt al meerdere jaren, dat Pride nog geen inclusief feest voor álle lhbti’ers is. „Met Queer Amsterdam wordt het een stuk diverser”, vertelde Aynouk Tan van ‘QA’ eerder tegen de NOS. „We bieden een podium aan alle stemmen en aan alle varianten op het gebied van seksualiteit en gender, maar ook huidskleur en culturele achtergrond hebben een belangrijke rol.”

Wat is de boodschap van Pride Amsterdam dit jaar?

De organisatie daarover: „Iedereen heeft het recht om te zijn wie je bent en te houden van wie je wil. Stichting Pride Amsterdam wil blijvend aandacht vragen voor mensenrechten in het algemeen en de acceptatie en gelijkheid van LHBTIQ+personen in het bijzonder, waar ook ter wereld. Pride is een groots feest en tegelijkertijd een indrukwekkend pleidooi voor de emancipatie van LHBTIQ+ personen.” Met als thema/hashtag dit jaar dus #Yourareincluded.

Programma Pride Amsterdam

Wat is er allemaal te doen dit jaar?

Veel, heel veel. Je kunt zelf lekker gaan grasduinen in de volledige agenda op de website van Pride Amsterdam. Metro‘s collega’s van NSMBL pikten er echter een paar pareltjes uit:

Vanaf vandaag: Rainbow cocktailmenu bij LuminAir

The bar above Amsterdam lanceert vanaf vandaag, speciaal voor Pride Amsterdam, een rainbow cocktailmenu verkrijgbaar op hun summer terrace. Bij LuminAir draait het sowieso allemaal om licht en kleur. Het interieur kleurt namelijk mee met de lucht boven Amsterdam en speciaal voor Pride zal de bar nog meer roze kleuren. Mocht je overigens al plannen hebben, niet getreurd, het menu blijft de gehele maand augustus beschikbaar.

2 augustus: Het Magische Bal in Tolhuistuin

Morgen brengen prinsen in prinsessenjurken en prinsessen in een prinsenpak de Tolhuistuin tot leven. Op dit magische feest maken kinderen op een speelse manier kennis met kleurrijke drags en vieren ze samen de vrijheid om te zijn wie je bent. Toegang is gratis!



4 en 5 augustus: feesten in Amsterdam

Op vrijdag 4 en zaterdag 5 augustus wordt er door de hele stad op straat gefeest. Ga via het Amstelveld naar de Spuistraat en van de Zeedijk naar de Marnixstraat, er is genoeg te kiezen als je van een feestje houdt! Aan kleurrijke mensen geen gebrek en het is er altijd gezellig.



5 augustus: Andaz Pride Decks en Garage Bar

Voor het beste uitzicht tijdens de Canal Parade ga je naar Andaz Amsterdam op de Prinsengracht. Pak een glas bubbels en feest mee met de botenparade vanaf een van de twee privédecks terwijl je een dansje doet op de deuntjes van dj Keta Minaj. Blijf je liever op de kade? Bij de Garage Bar staan de spritz en pride punch koud voor een gezellig middag borrelen terwijl je je laat meevoeren door de muziek en onvergetelijke sfeer.



5 augustus: afterparty Sweetie Darling bij W Amsterdam

Het bekende queerfeest Sweetie Darling strijkt op 5 augustus neer in W Amsterdam voor dé Pride afterparty. Iconen als dj Darling Peter en dragqueens Envy Peru en My Little Puny geven acte de présence op dit legendarische feest in de Spuistraat. Dit is de place to be waar je de feestelijke Canal Parade afsluit. In stijl.



Tot en met 6 augustus: Queer & Pride Amsterdam in het Stedelijk

Kunstliefhebber? Tijdens Pride Amsterdam presenteert het Stedelijk verschillende tentoonstellingen met verhalen van queer kunstenaars. Naast de vaste collectie zijn de werken van Keith Haring in de Erezaal te zien en een solotentoonstelling van multitalent Felix de Rooy. Een bezoek aan dit museum is een mooie afwisseling op alle feesten in de stad.



6 augustus: Closing Party op de Dam

Op 6 augustus eindigt Pride Amsterdam 2023. Na een week vol feesten, lezingen, tentoonstellingen en demonstraties is het aan verschillende lhbtqia+-voorvechters om het jaarlijkse evenement af te sluiten op de Dam. Er zijn optredens van bekende en onbekende artiesten die er voor dit jaar nog een keer één groot feest van maken.

En zo kunnen we nog wel een tijd doorgaan. Waar ga jij heen?!

Paradepaardje Pride Amsterdam

Maar eerst…

Maar voor die Closing Party is het zaterdag natuurlijk nog tijd voor het paradepaardje van Pride Amsterdam op zaterdag. Of in elk geval het evenement dat het meest in het oog springt: de Canal Pride. Steekwoorden: een lange stoet boten met vrolijke mensen, honderdduizenden mensen aan de grachten (meestal ook heel vrolijk).

Klokslag 12.00 uur start de eerste boot door een parade over verschillende wateren in het centrum. Voorop dit jaar: de Transboot die aandacht vraagt voor de nieuwe transgenderwet waardoor gelijke behandeling een feit kan worden. Daar achteraan vaart de boot van stichting Love Planet met Afrikaanse LHBTIQ+-vluchtelingen die hier in veiligheid zichzelf kunnen zijn. Daarmee is de start van de botenparade ook een oproep voor verdraagzaamheid en tegen onwetendheid.

Is er nog een boten die echt in het oog springt?

Dat moeten twee Surinaamse boten zijn. Die varen dit jaar op mee in de Canal Parade van Pride Amsterdam zaterdag. Dit in het kader van het herdenkingsjaar vanwege het afschaffen van de slavernij 150 jaar geleden (koning Willem-Alexander bood dit jaar namens Nederland excuses aan). Ook zijn er drie vrouwenboten, waaronder een boot speciaal voor bi-culturele vrouwen.

Kan ik de Canal Pride ook thuis bekijken?

Jazeker. De botenparade is zaterdag vanaf 12.00 uur in z’n geheel live op televisie te zien op zowel NPO 1 als de Amsterdamse stadszender AT5.