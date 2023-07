Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pride Amsterdam niet alleen in de stad, ook in ARTIS: ‘Homoseksueel gedrag onder 1500 diersoorten’

Voor wie dacht dat Pride Amsterdam zich van morgen tot zondag in hartje hoofdstad en (vooral) zaterdag op de grachten wordt gehouden… niets is minder waar. Om #Yourareincluded te vieren, kun je ook naar ARTIS gaan. Hoe zit dat dan, in die beroemde dierentuin?

Amsterdam staat helemaal in het teken van Pride. „Pride Amsterdam is niet zomaar een evenement. Het staat symbool voor de open en tolerante stad die we willen zijn. We vieren de vrijheid jezelf te kunnen zijn. Al twintig jaar is de botenparade onlosmakelijk verbonden met Amsterdam en niet meer weg te denken uit onze binnenstad.” Woorden van wijlen burgemeester Eberhard van der Laan. Natuurlijk is die Canal Pride van zaterdag de grote blikvanger, zeker voor tv, maar in de hoofdstad is er meer. Van groot (overal feesten) tot klein, zoals een veel besproken regenboog-ingang van ziekenhuis OLVG-West.

Al dertig jaar ‘Pride in ARTIS’

En voor wie denkt ‘huh, wat moet ARTIS nou met die Pride Amsterdam?’: de dierentuin vraagt al dertig jaar lang aandacht voor seksuele diversiteit in natuur. Exact dertig jaar zelfs. De eerste rondleiding over homoseksueel gedrag in het dierenrijk werd in 1993 gegeven in ARTIS-Park. Sindsdien besteedt de ‘zoo’ ieder jaar aandacht aan het onderwerp via lezingen, rondleidingen en educatieve routes. Dagelijks vertellen dierverzorgers en vrijwilligers verhalen over bijvoorbeeld biseksuele pinguïns of tweeslachtige planten.

Nieuw na dertig jaar rondleidingen: ARTIS doet voor het eerst mee met de Canal Parade in Amsterdam, met de boodschap ‘natuur is queer en queer is natuurlijk’.

Pinguïntrio’s en intersekse wallaby’s

Parende leeuwinnen, tweeslachtige planten en pinguïntrio’s: natuur is dus queer. Homoseksueel gedrag is onder zo’n 1500 soorten vogels en zoogdieren waargenomen en dat aantal groeit nog steeds. De voorbeelden in ARTIS-Park zijn dan ook talrijk. Bezoekers leren er van jongs af aan dat een heterokoppel niet de enige mogelijkheid is en dat geslacht een flexibel begrip is in de natuur. Dagelijks vertellen ARTIS-dierverzorgers en vrijwilligers verhalen over de seksueel diverse Afrikaanse pinguïngroep, intersekse bij de Bennett wallaby’s en parende leeuwinnen. Het verhaal over hoe twee mannelijke vale gieren samen een ei uitbroedden en het jong grootbrachten, ging de wereld over.

In de botanische tuin van ARTIS-Park leren bezoekers bovendien over eenslachtige en tweeslachtige planten en bloemen. En in ARTIS-Micropia, het enige microbenmuseum ter wereld, is er aandacht voor verschillende vormen van micro-organismen. Veel bacteriën en schimmels hebben überhaupt geen geslacht, terwijl andere microben er wel zeven of nog veel meer hebben. Dieren, planten, microben; natuur in de breedste zin van het woord is queer.

Pride-programma ARTIS

Tot en met zondag is er elke dag om 13.00 uur (en in het weekend ook om 11.00 uur) een rondleiding over seksuele diversiteit in de natuur, waar alle bezoekers van ARTIS-Park bij kunnen aansluiten.

Om de boodschap van seksuele diversiteit in natuur breder uit te dragen vaart ARTIS dit jaar voor de eerste keer dus mee met de Canal Parade. De ARTIS-boot is een groene oase versierd met kleurrijke planten en bloemen en op de plecht prijkt een grote Artis de Partis, die non-binair is. ARTIS-medewerkers en -vrijwilligers houden borden in de lucht waarop voorbeelden staan van seksuele diversiteit in natuur.