In Duitsland kun je goedkoper boodschappen doen, maar waarom eigenlijk?

Zeker als je dichtbij de grens woont, ben je volgens sommigen een dief van je portemonnee als je je boodschappen niet in Duitsland doet. Maar waarom zijn boodschappen daar eigenlijk goedkoper?

Vooral op sterke drank, bier, wijn, sigaretten, frisdranken, wasmiddel, dierenvoeding en drogisterij-artikelen kun je in Duitsland besparen. Vind jij Duitsland te ver, dan heb je misschien iets aan de bespaartips voor je boodschappen die Metro eerder gaf.

Retailexpert geeft uitleg over goedkopere boodschappen in Duitsland

Retailexpert Paul Moers heeft een duidelijke verklaring voor de goedkopere boodschappen bij onze oosterburen. „In Duitsland hebben ze heel weinig aanbiedingen”, legt hij uit aan NPO Radio 1. „De Duitsers kiezen ervoor om het leven simpel te maken. Ze laten alle producten in de winkel relatief goedkoop zijn en ze hebben af en toe een aanbieding.”

Dat is Nederland wel anders. In ons land draait het allemaal om aanbiedingen. „Nederlandse supermarkten zijn er inmiddels aan verslaafd geraakt. Ze kunnen er niet meer vanaf. Ze zetten heel veel producten in de aanbieding en hopen zo mensen naar de winkel te trekken. Je moet bedenken dat in de supermarkten bijna zo’n 25 procent permanent in de aanbieding is. In de drogisterij is het zelfs meer dan 45 procent. We maken het leven van Nederlandse consumenten eigenlijk buitengewoon complex.”



Andere factoren voor hoge prijzen

Dat de prijzen in Nederlandse supermarkten op dit moment zo hoog zijn, heeft overigens volgens Moers niet per se met bovenstaande te maken. Hij zegt dat de grondstoffen van eten momenteel simpelweg heel duur zijn.

Supermarkten worden regelmatig beschuldigd van graaiflatie. Dat houdt in dat bedrijven hun prijzen verhogen en dat afschuiven op inflatie. Dit wijst Moers van de hand. „Je hoort continu de term graaiflatie, maar dat slaat nergens op. Normaliter maken supermarkten in Nederland zo’n 2 à 3 procent netto winst, maar die winst is het afgelopen jaar voor een groot deel weggevallen. Aldi draait verliezen, Jumbo heeft geen positieve cijfers, de winst van Albert Heijn is in elkaar geklapt. Dat blijft voor supermarkten gewoon een probleem.”

Zijn tip voor consumenten: zoek je heil in huismerken. A-merkfabrikanten zouden hun prijzen zodanig hebben verhoogd, dat hun winst op peil is gebleven. De consumenten betalen dus eigenlijk voor het feit dat de A-merkfabrikanten hun winst willen handhaven. Hierdoor kiezen steeds meer mensen voor huismerken en dat vindt Moers logisch. „Huismerken zijn de afgelopen jaren ongelooflijk in kwaliteit toegenomen. Dus de consumenten heeft daar een goed alternatief aan.”