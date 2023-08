Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen noemt Maarten van Rossem ‘ziekelijk ijdel’ en vreest voor toekomst VI

Over een krappe twee weken kun je weer voor de buis kruipen voor kijkcijferhit Vandaag Inside. Voor velen een moment om reikhalzend naar uit te kijken, want wat moeten we zonder de ongezouten mening van Johan Derksen? Gelukkig is de besnorde analist niet helemaal van de aardbodem verdwenen en laat hij zo nu en dan via gesprekken met Noa Vahle van zich horen.

Derksen en Vahle praten over van alles en nog wat, maar vooral het vertrek van ‘directeurtje’ Marco Louwerens bij Talpa biedt genoeg gespreksstof. Vorige week werd bekend dat Louwerens na 4,5 jaar afzwaait en dat voormalig NPO-directeur Frans Klein zijn plek als directeur televisie inneemt.

Johan Derksen treurt om vertrek van Marco Louwerens

„Ik vind het heel droevig nieuws en een verlies voor Talpa”, zegt Derksen daarover. Het VI-gezicht weet niet precies wat er is gebeurd bij het mediabedrijf. „Maar als ik al weken in de krant zou lezen dat er een nieuwe man aangetrokken wordt voor mijn functie, dan ben ik ook zo eigenwijs om te zeggen dat ik wel wegga.” Derksen heeft louter lovende woorden over voor Louwerens. „Marco bracht het menselijke binnen de directe van Talpa. Het zijn allemaal koele managers en zakenlieden.”

Ook voor VI heeft hij volgens de analist veel betekend. „Binnen ons programma was hij de stabiele factor. We hebben twintig jaar met hem gewerkt. Dat is geen pretje voor hem geweest, want wij hebben nogal opgezwollen ego’s. We hebben aan tafel een waanzinnige chemie, maar we hebben voor de rest niets met elkaar en we hebben alle drie een andere mening over hoe het programma ingevuld moet worden. Dat geeft altijd een paar keer per jaar enige opschudding.”

Louwerens wist de drie heren in de toom te houden. „Marco was er altijd met de harde hand en de genadeloze mail als de whiskey goed gevallen was, of met de zachte hand die het regelde. Hij wist die drie egocentrische kikkers altijd weer in de kruiwagen te krijgen. We hadden in de loop van de jaren alle drie een zwak voor Marco gekregen. Je kon Marco dag en nacht bellen als er wat was. Dan kwam hij, werd er gesproken dan was het weer uit de wereld. Dat valt nu weg bij ons. De stabiliteit van het programma wankelt.”

Derksen vraagt zich sterk of Klein uit hetzelfde hout gesneden is. Volgens hem heeft Klein „verstand van televisie”, omdat hij als NPO-baas enthousiast was toen PowNed VI naar de publieke omroep wilde halen. Maar als er „traditiegetrouw weer een rel is”, denkt hij niet dat de nieuwe directeur televisie dit kan oplossen. „Frans Klein kent ons en onze gebruiksaanwijzing niet. Dat wordt niks. Wij zitten helemaal niet op Frans Klein te wachten, wij willen Marco. Zonder hem was het al eerder uit elkaar geklapt. Daar heeft John niet goed over nagedacht. Hij had hem er altijd bij moeten houden, want zonder Marco zijn wij ongeleide projectielen.”

Derksen over De Slimste Mens

Ook over de rel rondom Slimste Mens doet Derksen een paar pittige uitspraken. Maarten van Rossem en Philip Freriks tikken bijna de tachtig aan en er klinken geluiden dat Herman van der Zandt wellicht een mogelijke kandidaat zou zijn om het populaire spelprogramma van de KRO-NCRV te gaan presenteren. Van Rossem en Freriks zelf willen helemaal niets weten van een Slimste Mens-pensioen.

„Philips Freriks is nog een fitte man, die geef je geen 79. Maarten hangt daar onderuit in die stoel”, sneert Derksen. „Ik vind Maarten echt een prima kerel, ik heb vroeger nog wat dingen met hem gedaan. Het is een aardige man, maar hij blijkt ziekelijk ijdel te zijn. Welk programma hem ook belt, ook waar hij helemaal niet thuishoort, hij schuift altijd aan en hij is altijd boos dat hij te weinig ruimte krijgt om zijn verhaal te doen. Maarten is een voormalige professor die de semi-intellectueel uithangt en overal een mening over heeft, maar hij is zo ijdel dat hij het wereldje niet kan missen.”

Vahle herinnert hem eraan dat hij een generatiegenoot is van Van Rossem en zelf ook nog een paar jaar heeft bijgetekend. „Ik hang ook niet onderuit in mijn stoel. Ik ben nog strijdbaar.”

Je kunt het gesprek terugkijken via KIJK.