Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel reacties op regenboog-ingang OLVG-West: ‘Schrok ervan, walgelijk’ tot ‘goed bezig!, liefde overwint haat’

Met een speciale regenboog-ingang speelt OLVG-West in op de Pride-week in Amsterdam. Op sociale media regent het reacties over het initiatief van het ziekenhuis in Amsterdam-West. En die zijn, zoals wel vaker op Twitter, totaal tegenstrijdig. De één vindt de regenboog-vloer geweldig, de ander vindt het helemaal niks.

Nu speelt het ‘Onze Lieve Vrouwen Gasthuis’ (OLVG) al veel langer in op Pride Amsterdam en inclusiviteit, maar dat boeit de negatieve twitteraars (of ‘X-ers’)? even niets. Die doen of er iets verschrikkelijks is gebeurd. Het ziekenhuis krijgt echter ook veel steun, met mooie woorden en duimpjes omhoog.

Hier zie je de regenboog-ingang van het OLVG:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kreeg ik door van collega👍. Mijn werkplek het OLVG ❤️ pic.twitter.com/tBeUqN2k7p — make love not war🐦❤🏳️‍🌈🇳🇱🇹🇷🇲🇦❌️❌️❌️ (@jolove63) July 30, 2023

Niet alleen een regenboog-ingang in het OLVG

Vorige week was Queer Amsterdam en vanaf morgen tot en zondag Pride Amsterdam (er draait in Nederland nu ook een gay-film over rugbyers in de bioscopen, In From The Side, waarover Metro een recensie schreef). OLVG-West speelt daar meerdere keren op in, niet alleen met de regenboog-ingang. Veel staat in het teken van het thema van Pride Amsterdam, #Youarencluded.

„Ook in OLVG besteden we aandacht aan deze boodschap met verschillende activiteiten”, meldt het ziekenhuis op de website. Vijf OLVG’ers zijn geportretteerd en vertellen wat inclusie en Queer & Pride voor hen betekent. Deze foto’s zullen van 31 juli tot en met 11 augustus te zien op twee locaties van het OLVG, ook in Amsterdam-Oost. Voor OLVG-medewerkers worden er tijdens de Queer en Pride weken verschillende workshops gegeven over ‘inclusieve taal en benaderingen van gender en seksueel diverse patiënten’. Verder vaart het ziekenhuis zaterdag samen met Amsterdam UMC mee met de Canal Parade. „Pride is niet alleen maar een feestje, er zit ook een belangrijke betekenis achter. Het is essentieel om te blijven ontwikkelen en in gesprek te blijven over wat nodig is om echt een inclusief ziekenhuis te zijn”, zo wordt gesteld.

Pride is niet alleen maar een feestje, er zit ook een belangrijke betekenis achter.

‘Hoort niet thuis in een ziekenhuis’

En dat laatste, alle goeie bedoelingen ten spijt, daar is op sociale media niet iedereen het mee eens. Zeker niet als het om die regenboog-ingang van OLVG-West gaat. „Een onnodig woke, maar vooral een doorgedraaid gepolitiseerd links-extremistisch symbool wat absoluut niet thuishoort in een ziekenhuis”, vindt ene Willem bijvoorbeeld. Er wordt vooral veel gereageerd op Julia die kwam bloedprikken en ‘er toch weer van is geschrokken’: „Walgelijk.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Net terug van bloedprikken, OLVG Amsterdam. Zo ziet de ingang eruit. Walgelijk walgelijk. Schrok er toch weer van. Het ziekenhuis waar ik ooit eerder in Amsterdam begon, toen nog het oude OLVG, met een laatste non. … pic.twitter.com/ePXiDt1UQd — Julia (@lizzondance) July 29, 2023

‘Kan je niet schelen als gezondheid van een dierbare in het geding komt’

Iemand anders vraagt zich af of bovenstaande Julia misschien azijn kwam prikken, in plaats van bloed. „Waarom walging? U accepteert liever geen mensen zoals ze zijn?”, vraagt Alan zich af. Terwijl Dien twittert: „Het hoeft mij niet opgedrongen te worden.”

Emine heeft een langer en stevig statement, in dit geval voor het OLVG: „Het bijzondere is dat een ziekenhuis nu juist bij uitstek een plek is waar al die (voor)oordelen en opgetrokken muren er helemaal niet toe doen. Wanneer de gezondheid of zelfs het leven van een dierbare (of van jezelf) in het geding komt, kan het je niet schelen of er een regenboogvlag hangt, of de oncoloog homo is, of de chirurg een hoofddoek draagt, of de verpleegster atheïst is, of de gynaecoloog een man is, of de directeur trans is. Al die dingen waar je je over opwindt en met gebalde vuisten boos over aan het tweeten bent, doen er opeens helemaal niet meer toe als de mensen die jouw vijandbeeld vormden het leven redden van jouw ouders/partner/kind/broer/zus. Alles waar je hier zo onverdraagzaam over doet, vallen in het niets bij de dankbaarheid die je voelt. Uiteindelijk zijn we echt allemaal overgeleverd aan en afhankelijk van elkaar.”

Emine krijgt bijval en ook weer veel tegenstand. „Goed bezig OLVG!”, vindt iemand. „Liefde overwint haat.”