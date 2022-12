Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Needlespiking, klimaatklever en spijtgezin: deze woorden maken kans op het Woord van het Jaar

Het is alweer de laatste maand van het jaar en dat betekent dat je op meerdere dingen kunt stemmen. Bijvoorbeeld de Top 2000, maar ook op het Van Dale Woord van het Jaar 2022. Vandaag zijn de nominaties bekend gemaakt. Mensen konden zelf woorden insturen waarvan ze vonden dat die een kans moesten maken op de titel. Van Dale stelde uit alle inzendingen een top 15 samen.

Vorig jaar stemden er zo’n 50.000 mensen, waarvan 82 procent op het woord ‘prikspijt’. Op nummer twee en drie kwamen ‘woonprotest’ en ‘wappiegeluid’. Maatschappelijke thema’s hielden ons dus extra bezig.

Nominaties Woord van het Jaar 2022

Ook dit jaar staan er een aantal woorden tussen de lijst die te maken hebben met een maatschappelijk thema. Zo maken de woorden ‘bofbelasting’ (extra, achteraf geheven belasting op onverwacht grote bedrijfswinst, met name als die niet het resultaat is van de gewone bedrijfsvoering, maar van geopolitieke of maatschappelijke ontwikkelingen), klimaatklever (die hoeven we niet uit te leggen toch?), en zevenvinker, wat verwijst naar Joris Luyendijks methode om te kijken hoeveel privilege iemand heeft, kans om de verkiezing te winnen.

Er zijn echter ook woorden die niks met maatschappelijke thema’s te maken hebben. ‘Boektokken’, bijvoorbeeld. Dat verwijst naar de app TikTok, waar mensen video’s maken over boeken. Of ‘emojibaby’, waarmee bedoeld wordt dat ouders een emojisticker op het hoofd van hun baby plakken wanneer ze de foto delen op social media.

📖 De nominaties van 2022 Deze woorden maken dit jaar kans op de titel ‘Woord van het Jaar 2022’: Boektokken

Bofbelasting

Emojibaby

Energietoerisme

Klimaatklever

Needlespiking

Prijzenpijn

Spijtgezin

Stopbonus

Zevenvinker

Goblin mode wint in Engeland

In Engeland is er al een definitieve winnaar gekozen. Gisteren werd door Oxford (de Britse Van Dale) onthuld dat het woord van 2022 ‘goblin mode’ is. Als je in die gemoedstoestand zit, ben je onbeschaamd lui, genotzuchtig of slordig. Het gedrag verwijst naar het voornemen om geen sorry meer te zeggen als je tijd voor je zelf nodig hebt. Het gedrag verwijst ook naar dat van een goblin, een fictief wezen.

De Belgische Van Dale heeft ook vandaag de nominatielijst naar buiten gebracht. Een paar woorden, zoals ‘energietoerisme’ en ‘needlespiking’, komen overheen. Al zijn er ook andere opties, zoals ‘juicekanaal’.

Stemmen kan tot en met maandag 19 december 17.00 uur. Op dinsdag 20 december om 05.00 uur ‘s ochtends wordt op deze website het winnende Van Dale Woord van het Jaar 2022.