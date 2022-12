Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Illusionist deelt presentator Beau van Erven Dorens in tweeën

De 21-jarige Nigel Otermans mag zich Nederlands Kampioen Illusionisme noemen. Bij Beau vertelde Otermans gisteravond over zijn carrière als illusionist én liet hij een paar van zijn trucs zien, met niemand minder dan Beau van Erven Dorens als proefkonijn.

De presentator wordt namelijk aan het einde van de uitzending in tweeën gedeeld door Otermans…

Otermans is Nederlands Kampioen Illusionisme

Voordat het zover is, wil Dorens eerst meer weten over Otermans en zijn liefde voor illusionisme. Otermans begon toen hij elf jaar oud was. „Er was een jongen uit mijn klas en die liet een truc zien met een verdwijnend muntje. Ik had nog nooit een goocheltruc gezien”, vertelt hij. „Toen ik dat zag, en ook de reacties van de andere klasgenootjes, wist ik: dat wil ik ook! Dus ik ging het oefenen, maar ik wilde niet met maar één truc aankomen op het schoolplein, want dat hebben mensen na een tijdje wel gezien.”

Dus ging Otermans op YouTube op zoek naar meer trucs, totdat hij uitkwam bij een video van Hans Klok. „Dat grotere werk, dat wil ik ook.” Met kartonnen dozen begon Otermans de doorzaag-act te oefenen, maar dat lukte in het begin niet zo goed. „Maar nu heb ik een geweldig team om mij heen en gaat het allemaal goed”, verzekert hij Beau, die straks óók door midden gezaagd gaat worden.

Met dat geweldige team stond Otermans enkele maanden geleden op het Nederlands Kampioenschap Illusionisme. „Hans Klok zat in de jury. Dat was voor mij wel extra spannend. Omdat hij natuurlijk ook precies weet hoe alles werkt en waar je op moet letten”, vertelt Otermans. Maar de zenuwen waren nergens voor nodig, want de 21-jarige ging er met de hoofdprijs vandoor.

Illusionist deelt Beau van Erven Dorens door twee

Voor alleen een gesprek over zijn werk is Otermans echter niet te gast bij Beau. Hij laat ook één van zijn acts zien in de uitzending, met een zwevende doos. Van Erven Dorens is onder de indruk: „Ik vond het spectaculair, goed gedaan zeg! Schitterend!”

Maar Otermans heeft nog meer in zijn petto. Hij vraagt Van Erven Dorens naar voren te komen en wijst naar de rechterkant van een kist die op het podium staat. Hij vraagt Dorens vervolgens in de kist te stappen. „Het is heel belangrijk dat je je arm door dit gat stopt.” Van Erven Dorens doet wat Otermans van hem vraagt en stapt de kist in. „Oh jeetje, als dit maar goed gaat! Het is wel een heel klein apparaatje, waar je me in zet”, lacht de presentator toch een beetje zenuwachtig.

Otermans en zijn assistenten sluiten de kist. Van Erven Dorens’ armen en zijn hoofd steken er nog uit. Voordat Van Erven Dorens goed en wel kan vragen wat Otermans gaat doen, trekt hij de bovenkant van de kist zijn kant op. De onderkant van de kist, waar Van Erven Dorens zijn benen nog inzitten, blijft staan. „Au!”, roept Van Erven Dorens met een pijnlijk gezicht, wat voor veel gelach zorgt in het publiek. ‘Door midden’ besluit hij de Beau-uitzending van de avond maar af te sluiten. „Morgen ben ik er weer, hoop ik.”

