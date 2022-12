Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

SHEIN geeft toe dat de lonen te laag zijn, belooft er wat aan te doen (maar is dat voldoende?)

Toen in oktober de Engelse documentaire over de online kledingwinkel SHEIN werd gelanceerd, schrokken veel mensen die ernaar keken. Natuurlijk weten we al langer hoe niet-duurzame kledingstukken worden gemaakt, maar door deze documentaire werd je echt met je neus op de feiten gedrukt. Uit de documentaire blijkt onder meer dat de werknemers dagen van 18 uur maken en geen weekend hebben. SHEIN erkent het probleem en belooft er wat aan te doen.

Om het even in perspectief te zetten: het Chinese bedrijf, dat een geschatte waarde van 100 miljard dollar heeft, is bereid er bijna 15 miljoen dollar aan uit te geven.

Wanpraktijken

Uit de documentaire blijkt dat de werknemers, als ze geluk hebben, één dag per maand vrij krijgen. Sommige vrouwen wassen hun haar in de lunchpauze, omdat ze hier buiten werktijd geen tijd voor hebben.

Voor die krankzinnig lange uren ontvangen ze een hongerloontje. In één van de fabrieken krijgen werknemers een salaris van zo’n 570 euro per maand, waarvoor ze vijfhonderd kledingstukken per dag moeten maken. Als ze meer stukken maken, krijgen ze een karige 2 cent per extra gemaakt item. In een andere fabriek ontvangen de werknemers geen vast salaris, maar krijgen ze 4 cent per afgerond kledingstuk. Fouten worden keihard afgestraft, want dan krijgen ze slechts een derde van hun salaris uitbetaald. Het eerste maandsalaris mogen ze sowieso op hun buik schrijven.

SHEIN ontkent

Na het bekijken van de documentaire besloot het bedrijf zelf maar eens een kijkje te gaan nemen. Uit eigen onderzoek blijkt dat de werknemers niet zoveel werken als er beweerd wordt in de documentaire. „Wel is het nog steeds hoger dan lokaal is toegestaan”, aldus SHEIN.

De webshop stelt wel dat alle overige beschuldigingen, bijvoorbeeld over het te lage salaris en het feit dat loon wordt ingehouden als ze een fout maken, niet klopt. Dat staat geschreven in de Engelse krant The Guardian. Ook staat er dat SHEIN fabrikanten tot het einde van de maand heeft gegeven om te regelen dat mensen niet te veel werken. „Anders is de samenwerking tussen ons over.”