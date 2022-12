Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel kritiek op ‘na-aap Sinterklaas’ bij Op1: ‘Je kijkt naar pure paniek’

‘Wat zij kunnen, dat kunnen wij ook!’ Dat moeten ze bij Op1 gedacht hebben. Want ook in dat programma maakte Sinterklaas gisteren op pakjesavond zijn opwachting. Al viel deze Sinterklaas veel minder goed in de smaak dan de goedheiligman die even daarvoor de studio van De Oranjewinter onveilig maakte.

Het blijkt al jaren een gouden formule: een grappenmakende Sinterklaas die aan een talkshowtafel gaat zitten. Dat blijkt wel uit de lyrische reacties die Talpa-‘directeurtje’ Marco Louwerens ieder jaar krijgt als hij in de huid van de goedheiligman kruipt bij de mannen van Vandaag Inside. Ook dit jaar zorgde hij weer voor hilarische momenten als zuipende en rokende Sinterklaas.

En dat succes leek Op1 even dunnetjes over te willen doen. Gisteravond was het televisiepresentator Jan Slagter die als Sint zijn opwachting maakte als Op1-Sinterklaas. Maar echt goed valt deze ‘na-aap Sint’ bij kijkers niet in de smaak. „Mijn hemel, wat erg, wat erg”, is de tendens.

Op1-Sinterklaas heeft uitgesproken mening

De Op1-Sinterklaas zegt dat hij eerst aanklopte bij BNNVARA, maar dat daar niet werd opengedaan. „Te wit? Te oud?”, vraagt Op1-presentatrice Welmoed Sijtsma aan de Sint, maar die heeft daar geen antwoord op. Wel zegt hij bezems en spiegels te hebben afgegeven. „Om hun straatjes schoon te vegen en zodat ze een beetje naar zichzelf kunnen kijken”, verwijzend naar de situatie rondom Matthijs van Nieuwkerk.

Ook heeft de goedheiligman een uitgesproken mening over kerncentrales. „Ik word helemaal krankjorum van al die zonnepanelen op het dak. Wij zijn voor kerncentrales!”, roept hij. Maar veel gelachen wordt er niet in de studio.

Reacties van kijkers niet mals: ‘Je kijkt naar pure paniek’

En thuis ook niet, zo blijkt uit de reacties op Twitter. Daar wordt gesproken over plaatsvervangende schaamte en tenenkrommende televisie. „Misschien kan Jan Slagter deze act beter bewaren voor verzorgingshuizen”, schrijft iemand. „Is er niemand die voor de uitzending zegt: ‘Doe maar niet, Jan’?”, is een ander kritisch.

Veel mensen zien parallellen met De Oranjewinter. „Dus op de redactievergadering van Op1 hebben ze zitten denken, hoe krijgen we die kijkcijfers weer omhoog? Toen zijn ze bij De Oranjewinter gaan kijken. ‘Kom, dat doen we ook!'” Maar daar „was de Sint wel in vorm”, merkt iemand op.

Mediajournalist Mark Koster haalt op Twitter hard uit naar Jan Slagter. Die is volgens hem ‘jaloers’ op de mannen van Vandaag Inside. „Je kijkt naar pure paniek.”

Het fragment met Sinterklaas is hieronder te zien.



